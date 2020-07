Buch "Israel - eine Utopie", das hierzulande als ganz großer Wurf für die Lösung des Nahostkonflikts gefeiert wird , ist in Israel nicht mal erschienen und hat zur dortigen Debattebeigetragen, notiert Michael Wuliger in der: "Nicht, weil im jüdischen Staat Zensur herrscht. Es fand sich dort bloß kein Verlag. Und selbst wenn: Der Band hätte sich nicht gut verkauft. Die Israelis glauben nicht mehr an große Würfe. Sie sind schon froh, wenn nursich halbwegs hält. In anderen Worten: Das Buch ist eigentlich. Seine Landsleute, die Omri Boehm ansprechen will, interessieren sich nicht für das, was er zu sagen hat. Und die Deutschen, die seine Vision so begeistert aufnehmen, sind, auch wenn sie das nicht gerne hören mögen,."Amerika meldet immer neue Rekordzahlen der- allein für heute werden 68.000 bis 77.000 Fälle gemeldet . Schuld an der rasanten Ausbreitung ist auch der Diskurs der amerikanischen Rechten, schreibt der Politologeim: "Anstatt staatliche Ressourcen zu mobilisieren, um sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer zu schützen, wie es Länder wie Dänemark getan haben, wird die Pandemie instrumentalisiert, um dieTrumps und seiner Befürworter vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an voranzutreiben. Dies ist eine Agenda, die die Republikaner schon bei derperfektioniert haben: so tun, als gäbe es eine unpersönliche und für viele Menschen unsichtbare Bedrohung gar nicht wirklich, und obendrein behaupten, es handele sich um ein Komplott, das von einem globalen geopolitischen Rivalen ausgebrütet wurde."Die Vereinigten Staaten und die übrige demokratische Welt sollen endlich das Ausmaß derangemessen benennen, fordern die Menschenrechtsanwälte Rayhan Asat und Yonah Diamond in einem viel retweeteten Artikel in. Zwei neue Informationen über Xinjiang seien so bestürzend, dass es dringend neuer Reaktionen bedürfe, schreiben die beiden Anwälte: erstens belege ein "seriöser Bericht", dass Uigurinnenwerden, zweitens die Information, dass offenbar in großem Umfang mitgehandelt wird. "Die, zu deren Unterzeichnern China gehört, definiert Völkermord als spezifische Handlungen gegen Mitglieder einer Gruppe mit der Absicht, diese Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Zu diesen Taten gehören (a) die Tötung; (b) die Verursachung schwerer körperlicher oder geistiger Schäden; (c) die vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die die physische Zerstörung einer Gruppe herbeiführen; (d) die Verhinderung von Geburten innerhalb einer Gruppe; und (e) die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. In der klar nachzuweisenden bewussten und systematischen Kampagne der chinesischen Regierung zur Vernichtung des uigurischen Volkes treffenzu."