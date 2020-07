Darrel Ellis "Untitled (Portrait of Joseph Tansle, Artist's Great Uncle)", ca. 1985. Courtesy Galerie Crone





Tief beeindruckt berichtet Philipp Bovermann in dervon der Ausstellung "Matter" des amerikanischen Künstlers, dessen Vater 1958 von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde, in der Berliner Galerie Crone: "Es sind Spuren der Gewalt, Trennstriche zum dargestellten Idyll einer schwarzen Gemeinschaft auf dem Weg in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft. 'Natürlich haben heute alle Familien Brüche, Zerrüttungen, einen Mangel an Gemeinsamkeit - Löcher sozusagen. Aber dieist eine besonders schwierige Sache, denn im Grunde gibt es gar keine schwarze Familie mehr', schreibt Ellis in sein Notizbuch. 'Wenn ich auf diese Fotos schaue, sehe ich.'" Elke Buhr schrieb aufüber die Ausstellung.Auch die Kunsthalle Mannheim wirft mit ihrer Ausstellung "Umbruch" einen langen Blick auf dieund erkennt dabei auch den wesentlichen Beitrag an, den Künstlerinnen wieundin dieser Zeit leisteten, berichtet Stefan Trinks in der. Doch die Ausstellung bleibt nicht in den Zwanzigern stehen. Umbruch gibt es heute schließlich auch: Das zeigen Trinks Installation vonund der siebenminütige Film des französischen Künstlers, "eine Offenbarung. Zu den'Les Indes Galantes' tanzenaus der Banlieue soziale Konflikte in einem selbsterfundenen Tanz namens 'Krump' aus, und das auf den elitärsten Bühnenbrettern, die sich in Frankreich nur denken lassen - denen der. Die literarische Vorlage der 'Galanten Indianer' gaben zwei historisch verbürgteab, die es im achtzehnten Jahrhundert nach Paris verschlagen hatte, wo sie Bewunderung wie auch Ablehnung erfuhren - geradeso wie ihre Nachfahren, die entfremdeten Vorstadtkrokodile der Pariser Banlieue."Hier Cogitores Film mit den wirklich fantastischen Tänzern:Besprochen werden außerdem eine Ausstellung der österreichischen Foto- und Filmkünstlerinim Salzburger Museum der Moderne Standard ), die Ausstellung "Being laid up was no excuse for not making art" im Kunstverein Hamburg taz ), eine Soundinstallation vonin der Franziskaner Klosterkirche in Berlin-Mitte ( taz ), die-Schau in Rom ), die Ausstellung ": My garden's boundaries are the horizon" im Garden Museum in London () und eine Ausstellung mit Fotografien vonin der Photographischen Sammlung / SK Stiftung Kultur in Köln ().