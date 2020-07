Das Foto aus dem Bestand des Musée Eluard, das auch in der Pressemappe des Militärhistorischen Museums abgebildet ist, zeigt die Kommunardin Louise Michel.

Im Dresdner Militärhistorischen Museum findet eine Ausstellung zumvor 150 Jahren statt, der bekanntlich - nach den vorausgehenden Kriegen gegen Dänemark und Österreich - zur Gründung desführte. In seiner Besprechung der Ausstellung für diebemerkt Andreas Kilb: "Diese Gründung wird im laufenden Jahr - und, so weit man sehen kann, auch im kommenden - von den deutschen Geschichtsmuseen mitgewürdigt. Dieses Versäumnis mag Besucher aus anderen europäischen Nationen erstaunen, ist aber leicht zu erklären, wenn man an dieim hiesigen historischen Gedächtnis denkt. Der alten Bundesrepublik war das Reich, weil es in den Ersten Weltkrieg mündete. Dem wiedervereinigten Deutschland ist es, weil es für eine Variante des Preußentums steht, die man aus dem postmodernen, aus Humboldt, Schinkel und Fontane zusammengesetzten Preußenbild gerne heraushalten möchte." Die grottige Website des Dresdner Museums bietet kaum Informationen zur Ausstellung.Und noch ein 150-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1870 ließ sich Papst Piux IX. die "Unfehlbarkeit" zuschreiben. Rudolf Neumaier schreibt dazu in der: "Alles was heute an dieser Institutionist, was so kalt und unbarmherzig wirkt, die gesamtealso wurzelt in abenteuerlichen theologischen Winkelzügen, die im 19. Jahrhundert unter Pius IX. ersonnen wurden. Während in Europaeinbüßten, ließ sich der Papst von neuscholastischen Strategen eine Rolle schreiben, deren Titel '' - Ewiger Hirte - Programm war." InBuch "Der Unfehlbare" wird Pius' Geschichte spannend erzählt - mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.Die Islamwissenschaftlerinerzählt in deraus nicht ganz klarem Anlass die, gegen den sie eine "islamische Moderne" stärken will. Unter anderem macht sie auf untergründige Beziehungen zwischen Islamismus und den Nazis aufmerksam: "Die panislamische Idee ermöglichte es, unterschiedliche Volksgruppen unter dem Dach des Islams zu einen. Ein Potenzial, das bald auch an einem ganz anderen Ort erkannt wurde, nämlich in NS-Deutschland. Mit der richtigen Propaganda, so schien es, konnte man Muslime gegen eigene Gegner mobilisieren: Juden, Kommunisten, die Alliierten. So entstand das bis heute verwendetevon Hans Wehr für den Zweck, '' zu übersetzen."