Deutschland ist in der Coronakrise der Musterschüler, dieder "", schreibt Can Dündar in seiner-Kolumne. Denn abgesehen davon, dass sich viele Türken das Zuhausebleiben nicht leisten können und das Coronavirus nicht zuletzt dank der in den vergangenen 25 Jahren "stark geförderten" als gerechter "" betrachtet wird, liege dem Mangel an Folgsamkeit auch einzugrunde: "In nichtdemokratischen Gesellschaften werden die meisten Regeln zum Schutz nicht der Bevölkerung, sondern der Regierung aufgestellt; Verbote kaschieren entweder einen Makel der Herrschenden oder verhindern Proteste. So wuchs meine Generation mit der Maxime 'Verbote sind da, um umgangen zu werden' auf. Wird eine Nachricht zensiert, heißt es 'veröffentlichen'. Wird eine Demonstration verboten, heißt es 'marschieren'. Wird eineverhängt, geht man sofort auf die Straße."im Zusammenhang mit der Coronakrise haben das Zeug, die Öffentlichkeit nochzu beschäftigen. In berichtet ein Investigativteam über die Tausenden von Toten, über die zunächst kaum kommuniziert wurde, weder öffentlich noch mit den Verwandten. Viele Fälle sind jetzt gerichtsanhängig. Mit im Spiel sind private Pflegeheime des auch in Deutschland tätigen Anbieters. "Diese Kaskade an lückenhafter Information hat Klagende dazu gebracht, '' für den Tod ihrer Verwandten zu suchen. 'Ich habe sowohl Kritik am Staat, der die Krise schlecht gemanagt hat, als auch an der Leitung von Korian', sagt Arnaud, der Enkel von Odette Noyer, dererfuhr, dass seine Großmutter an Covid-19 gestorben war. Am Tag ihres Todes hatte das Pflegeheim ihm noch versichert, dass es ihr gut gehe, auch wenn man sie an den Sauerstoff angeschlossen habe..."