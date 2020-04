Heute wird derverliehen und zwar per Live-Übertragung im Fernsehen, mit zahlreichen Live-Schalten, aber- und das "ausgerechnet zum 70. Geburtstag", schreibt Andreas Busche im. Eine logistische Herausforderung: "Nur drei Wochen hatte die künstlerische Leiterin Sherry Hormann Zeit, ein neues Konzept auszuarbeiten. Ein, in die Wohnzimmer aller Nominierten, hat es im deutschen Fernsehen noch nie gegeben."Wegen Corona und daher verschobenen Kinostarts sind auch zahlreiche Filme nominiert, "denen derfehlt", schreibt Frank Junghänel in der. Christiane Peitz hat für denein großes Gespräch mitgeführt, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Außerdem porträtiert Cornelia Geißler in der, die für einen Preis nominierte elfjährige Hauptdarstellerin aus "Systemsprenger" In den USA, aber auch in Deutschland zeigen sich bereitsvon Kinotiteln, die coronabedingt - und zu erhöhten Preisen - direkt perausgewertet wurden. In Deutschland gab es dagegen wenig Protest, da man die Kinos beteiligt hatte, in den USA hingegen stecken sich die Studios den Umsatz - mit Titeln, die viele Kinos vorab noch beworben hatten - in die eigenen Taschen. "Die Kinos fürchten, die das heikle Gleichgewicht auf dem Kinomarkt nach der Corona-Krise verändern könnten", schreibt dazu Tobias Kniebe in der. "Schon länger drängen die Studios, Produzenten und Rechteverkäufer darauf, die Zeit zu verkürzen, in der ein Film den Kinoszur Verfügung steht - in den USA traditionell neunzig Tage, nach den deutschen Förderrichtlinien mindestens vier oder fünf,."Weitere Artikel: Diehaben bei den Behörden einen umfangreichen Katalog miteingereicht, um möglichst bald wieder öffnen zu können, berichtet Hanns-Georg Rodek in der. Unter anderem soll beim Ticketverkauf mitfür Abstand zwischen den Leuten gesorgt werden. Das dürfte frühestens bei der Suche nach dem eigenen Sitzplatz, spätestenswährend des Films für einigesorgen. Matthias Penzel erzählt in derdie Geschichte desdas derzeit einen kleinen Boom erlebt. Besprochen werdenvon online gestellte Mini-Serie "Aus der Spur" (online nachgereicht von der FAZ ) sowie"Olivia" aus dem Jahr 1951, der noch bis Juli auf Arte zu sehen ist, undundderzeit im Arsenal 3 abrufbarer Film "The Performer" ( Perlentaucher ).