"Anders alsamerikanischer Verlag Hachette storniert Rowohlt keine seit langem geschlossenen Verträge. Und das könnte nicht zuletztirgendwann zugutekommen", meintin derin Richtung der sechzehn Rowohlt-Autoren, die in einem Offenen Brief gegen die Veröffentlichung von Allens Memoiren protestiert hatten (unsere Resümees ). Menasse erinnert sich gut an Zeiten, als Verbotsforderungen in eine andere Richtung gingen: "Man kann derzeit nicht oft genug daran erinnern, wie die Kultur- und Meinungskämpfeaussahen. Jedenfalls in meiner österreichischen Jugend. Dauernd wollten die Rechtskonservativen etwas weghaben und verbieten,war ihnen zu männerhassend, diezu ordinär undein unerträglicher Nestbeschmutzer, weil er seine wuchtige Schreibfaust direkt in die verborgene Naziwunde der Alpenrepublik bohrte." Im ruft Tobias Wenzel den Rowohlt-Verlag auf, sich klar zur Veröffentlichung der Memoiren zu bekennen.Viele Antworten der Aufruf-AutorInnen auf die Kritik sind bisher nicht überliefert. Bei Twitter veröffentlicht, eine der Mitunterzeichnerinnen einen Thread : "Wenn einige Autoren einen Verlag, mit dem sie zusammenarbeiten, auffordern, ein Buch nicht zu veröffentlichen, dann ist das weder Zensur noch Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wir können gar nicht zensieren. Nichtmal der Verlag kann das. Meinungsfreiheit heißt auch nicht, dass ein Prominenter, der sowieso schon eine Plattform hat, überall noch weitere Megaphone in die Hand gedrückt kriegt." veröffentlicht einen Offenen Brief einigermuslimischer Herkunft, darunter, an die, dieund die, die sie kritisieren, allzusehr das Gespräch mit Islamfunktionären zu suchen und Ideen zu verabschieden, die vor vielen Jahren auchgeteilt wurden: "Es kann nicht sein, dass Sie uns nicht unterstützen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass muslimisch sozialisierte Mädchen und Frauen dieselben Rechte wie ihreerhalten. Noch unfassbarer ist für uns, wenn viele aus Ihren Reihen die Frühsexualisierung und Objektifizierung von Mädchen und Frauen aus falsch verstandener Toleranz zulassen. Müssen wir Sie daran erinnern, dass, unteilbar und unverhandelbar sind? Sie gelten für alle - unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Konfession oder Kultur."Im kritisiert die Juristindasdes Bundesverfassungsgerichts. Wenn Rechtsreferendarinnen es nicht tragen dürfen, dann gelte das womöglich auch für, was einem Berufsverbot gleich komme. Und: "Das Neutralitätsgebot ist ein. Der Staat identifiziert sich aber nicht mit der Religionsausübung seiner Beschäftigten, die Grundrechtsausübung ist (Artikel 4 Grundgesetz) und nicht mit dem Handeln des Staates gleichgesetzt werden kann. Nur, wenn der Staat das Installieren oder Tragen religiöser Symbole- wie beim Kruzifix in Bayerischen Amtsstuben -, identifiziert er sich und verletzt das Neutralitätsgebot. Das Kopftuch der Rechtsreferendarin hat der Staat aber nicht angeordnet, sondern es beruht auf einer autonomen Entscheidung der Referendarin, die damit von ihrer Religionsfreiheit Gebrauch macht."