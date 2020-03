Schön verrätselt findet FR-Kritiker Hans-Jürgen Linke das neue Album "Disenjambment" des Trios Grünen, das zwar unter Jazz läuft, aber nicht unbedingt so bezeichnet werden muss: "Dazu ist alles scheinbar zu formlos, zu vieldeutig, rhythmisch zu wenig expressiv. ... Was aber bei diesem Trio-Spiel herauskommt an dichten und kompakten Prozessen, an musikalischen Ereignisfolgen und -konstellationen, an gleichgerichteten Überlagerungen und gegenläufigen Gesten und Bewegungen, an Beharrung und forschen Impulsen, das ist dann doch erstaunlich und manchmal geradezu atemberaubend. Und es belohnt intensives Zuhören reich." Ins erste Stück des Albums kann man auf Bandcamp hören:



disenjambment by grünen : Achim Kaufmann, Robert Landfermann, Christian Lillinger



In Paris hat Madonna ein Konzert im Grand Rex gegeben - wohl das letzte große Konzert vor dem coronabedingten Verbot von Veranstaltungen dieser Größendimension. FAZ-Kritikerin Wiebke Hüster war dabei und lässt sich zu einem einzigen großen Liebesbrief an die von Tourstrapazen und einer Erkältung belasteten Sängerin hinreißen: "Über den sattesten, wummerndsten Beats schweben die Soulstimmen ihrer unglaublichen Backgroundsängerinnen und klar und schön ihre eigene. Wer dieses Konzert mischte, muss ein Gott sein. ... Madonna ist immer noch Madonna, die erotischste Popsängerin des Universums, und sie wird es immer sein."



Außerdem: In der NZZ porträtiert Marcus Stäbler Paavo Järvis Zürcher Assistenten Felix Mildenberger. Für die taz plaudert Desiree Fischbach mit dem Hamburger Deutschpunk-Urgestein Slime unter anderem über alte Parolen und deren heutige Gültigkeit. Für die SZ hat Lothar Müller die DDR-Liedermacherin Bettina Wegner in Berlin-Frohnau für ein Gespräch über neue und alte Heimatbegriffe besucht. SZ-Popkolumnist Quentin Lichtblau empfiehlt all jenen, die sich langweilen, wenn sie sich beim Händewaschen zweimal im Geiste "Happy Birthday" vorsingen, die Seite washyourlyrics.com, wo man sich den Lieblingssong als Anweisung für die Corona-Hygiene umsetzen lassen kann. Wolfgang Sandner gratuliert in der FAZ Bobby McFerrin zum 70. Geburtstag.



Besprochen werden das neue Album von CocoRosie (Standard-Kritiker Karl Fluch stößt hier auf "eine ramponierte, gekränkte, beleidigte, wütende, herzensgebrochene die ganze Welt umarmende Schönheit"), das neue Album von Soccer Mommy (Standard), das neue Album von Christine And The Queens (Freitag) und ein Auftritt von Marcus King (Presse).