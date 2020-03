Wenn jemand im amerikanischen Wahlkampf eine Chance hat gegen Donald Trump, dann ist es meint Niall Ferguson in der. Nicht nur habe er ein erstaunliches Comeback hingelegt (vor allem für einen Mann mit Gedächtnislücken): "Die andere wichtige Erkenntnis, die man aus der letzten Woche mitnehmen kann, ist die Tatsache, dass dieBiden unterstützt hat - und das nicht nur in South Carolina. Der brillante junge afroamerikanische Autorschrieb [ in einem Tweet ]: 'Die Tatsache, dass schwarze Wähler sich überwiegend für Biden entschieden haben, ist nur eine Überraschung, wenn einem nicht klar ist, dassder Demokratensind als ihre weißen Wähler. Die progressive aktivistische Klasse mag sich so vorkommen, als würde sie die Politik des schwarzen Amerika dirigieren, aber das ist nicht der Fall.'""Und was ist mit", fragt Sarah Schäfer von der "Tibet-Intiative" Deutschland in der: Vor siebzig Jahren marschierten die Chinesen in Tibet ein. "Den Ruf nach einem Tibet, in dem Selbstbestimmung und Menschenrechte die siebzigjährige Unterdrückung ablösen, gibt es weiterhin - er wird vom chinesischen Staat bloß immer öfter. Dabei helfen auchund Firmen, den Handelsbeziehungen zuliebe. Denn Tibet, mit seiner völlig anderen Sprache, Kultur und historisch ganz eigenen politischen Strukturen, sei ja schließlich ein Teil Chinas. Tibeter, die das nicht akzeptieren, 'verschwinden' gern mal."Diewird den chinesischen Staatsführernicht zu Fall bringen, meint in derdie Sinologin. Einmal habe er großen Rückhalt bei der Landbevölkerung, und zum anderen gebe es keine organisierte Opposition in China. Auch fordere heute kaum noch jemand einen: "1989, mit der Demokratiebewegung, welche am 4. Juni brutal von der Volksbefreiungsarmee niedergeschlagen wurde, geschah es zum ersten und letzten Mal, dass die Bevölkerung einen politischen Systemwechsel forderte, während die KP an der Macht war. In der Regel richten sich die Proteste, die für eine Vielzahl von Problemen verantwortlich gemacht werden. Solange es der Partei gelingt, die Gesellschaft so zu fragmentieren, dass bevölkerungsgruppenübergreifende und territoriale Koalitionen schwierig sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Herausforderung für die Kommunistische Partei gering."