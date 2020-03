Dieveranstaltet eines ihrer Üblichenzur Debatte, obdie Memoiren vonveröffentlichen soll (unsere Resümees ). Adam Soboczynski erklärt nochmal den Hintergrund., eine der Autorinnen des Aufrufs gegen die Veröffentlichung, erinnert daran, "wie erdrückend die Beweislage in solchen Fällen sein muss und wie viel investigative Hartnäckigkeit und institutionelle Unterstützung nötig sind, wenn die Aussagen der von sexualisierter Gewalt Betroffenen nichtabgetan werden sollen." Vonwill Passig nichts hören. Sie gelte "nicht nur für Woody Allen, sie gilt auch für Mia Farrow und führt daher nicht weiter".verwahrt sich gegen das Klischee, dass nur böse Künstler gute Werke schaffen: "ich glaube vielmehr, dass sich die Persönlichkeit eines Künstlers in seinem Werk ausdrückt - und gerade in dieser Hinsicht ist es nicht egal, dassden tiefsten und wahrhaftigsten Humanismus ausdrückt. Und weil ich nun einmal den Eindruck habe, dass es nicht das Werk eines Mannes ist, der Kinder vergewaltigt, möchte ich wissen, was er selbst über sein Leben und über die Vorwürfe zu sagen hat."ist zuverurteilt worden. Gut so, kommentiert Christiane Peitz im, aber: "Das Gerichtsurteil ist das eine, das öffentliche Urteil das andere. Wenn beides zusammenfällt, stellt sichein. Ein schönes Gefühl, das Gefahren birgt. Der Sturz der Mächtigen wird gerne mit Jubel quittiert. Er übertönt jedoch, was Gewalt und Übergriffe so oft begünstigt: dasder Umgebung; der Mitarbeiter und Kolleginnen, auch der Fans, die ihr Idol anhimmeln.. Was die Täter kein bisschen entlastet."In Paris wurdewegen einer tatsächlichen und einiger angeblicher Verfehlungen bei der "Césars"-Verleihung mit Gestenbedacht (er selbst war nicht anwesend).schrieb in, das Antisemitismus-Thema seines Films "J'Accuse" sei nur vorgeschoben, weil reiche Produzenten Polanski eine Ehrbarkeit hätten zurückgeben wollen. Fürist die Grenze zum Antisemitismus überschritten, wie er in schreibt . "Wie können Schauspieler und Schauspielerinnen, Regisseure, die man bewundert, wohlhabende und anerkannte Schriftstellerinnen in dieseabgleiten? Hass hält warm und schweißt eine Gruppe zusammen."Es sind nicht die Positionen zu verschiedenen Sachthemen, die derbringen, es ist derder Partei, meint der Politikwissenschaftlerim. Folglich werden es die Volksparteien schwer haben, Wähler zurückzugewinnen: "Populismus (..) ist die, weil man eine andere, unmittelbare, 'organische' Form des Regierens vorzieht. Populistisch eingestellt zu sein bedeutet, dass man glaubt, das 'Volk' habe über alles zu entscheiden, und zwar auch über die institutionellen Grenzen hinweg, die die liberale Verfassung garantiert. (...) Populismus wendet sich gegen jene, die dem vermeintlichen Willen des 'Volkes' widersprechen - etablierte Politiker und Parteien, aber auch Künstler, Akademiker, Intellektuelle, Wohlhabende; je nachdem, welcheder Populismus annimmt.""Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür,zu packen", sagtim bereits im Oktober geführten, nun veröffentlichten 28-seitigen Interview mit der sozialwissenschaftlichen Vierteljahreszeitschrift, das man hier als PDF herunterladen kann. Im resümiert Christian Schröder das Gespräch: "Es habe viel zu lange gedauert, 'bis die Nazi-Aufmärsche, die antisemitischen Anschläge und sogar der Mord an einem Politiker eine aufgetrimmte Öffentlichkeit alarmiert und die Behörden zu einem Perspektivenwechsel von links nach rechts veranlasst haben'(…). Bis vor kurzem sei es für Politiker quasi unmöglich gewesen, 'eingegen den rechten Mob zu riskieren, ohne reflexhaft - als müssten sie sich entschuldigen - auf die Symmetrie von Rechts- und Linksextremismus hinzuweisen'."Nach sechzig Jahren und einem Shitstorm kündigtan, seinen" umzubenennen, meldet Matthias Heine in der. Konsequenterweise müsste auch Afrika umbenannt werden, denn der Name wurde dem Kontinent vor 2200 Jahren von "und Imperialisten "übergestülpt", sinniert Heine weiter: "Es bleibt dabei, dass Afrika ursprünglich einwar, mit dem europäische Eindringlinge die in ihren Augen schmutzigen und primitiven Indigenen bezeichneten. Das Wort steht - 1500 Jahre vor stigmatisierenden Bezeichnungen wie 'Neger' oder 'dunkler Kontinent' - am Anfang einer Geschichte, in der Weiße mit sprachlichen Mitteln die Ureinwohner des Kontinents herabwürdigten. Trotzdem wird es - von der Afrikanischen Union bis hin zu Afrodeutschen - von den schwarzen Menschen immer noch als Eigenbezeichnung benutzt. Nicht allen dürfte seinbekannt sein. Vielleicht ist es Zeit, den Kontinent von seinem Namen zu befreien und ihn damit auchzu."