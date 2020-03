=====================

Der libertäre Impuls

1. Google, Facebook, die Medien und die Macht

2. Der Zugriff der Autokratien

3. Verrechtlichung

Carol Highsmith

Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt ist unbestritten eine Menschheitsaufgabe. Sie ist ein, ein Gemeingut. Ein Common ist immer auch, was alles andere ermöglicht. Ohne eine saubere Umwelt kann sich die Menschheit nicht weiterentwickeln. Ohne Luft kann sie nicht atmen. Ohne Straßennetz kann sie nicht wirtschaften.Es ist Zeit, auch" zu begreifen. Ohne Internet kann die Öffentlichkeit nicht funktionieren. Das Internet ist nicht Teil, sondern heute dieIn Europa hat niemand auf das Internet gewartet. Viele der offenen Standards des Internets - Html, mp3, Linux - sind zwar in Europa erfunden worden. Aber die europäische Öffentlichkeit hatte bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts nicht den blassesten Schimmer,sie ergreifen würde.Auch die Journalisten nicht, die angeblich immer die Nase im Wind haben. Als wir vor zwanzig Jahren mit demonline gingen, waren wir allein auf weiter Flur. Außer ein paar Rentnern und Außenseiterinnen haben kaum Journalistenim Netz gewagt. Davon leben kann auch kaum einer.Deutsche Journalisten haben das Internet im Grunde erst liebgewonnen, als sie auf Facebook und Twitter die altgewohnten Blasen replizieren konnten. Nicht wenige prominente Journalisten gehören in den sozialen Medien inzwischen zu den Wortführern. Twitter ist längst nicht mehr der bunte Neuigkeitenstrom, der es mal war, sondern eine. Hier werden informelle Hierarchien austariert, es geht um Deutungshoheit und Wortführerschaft. Journalisten haben das Internet maßgeblich zum schlechteren verändert. Zugleich sind aber die traditionellen Medien die Zentralorgane jener, die die Debatte in Deutschland und dem alten Europa dominiert.Die Internetexperten der Leitmedien heißen(der alles andere als ein "Internetpionier" ist, mehr hier ),. Ihnen allen gemein ist ein fast apokalyptischer Ton, wenn sie über Entwicklungen im Netz sprechen. Mit ihrer Kritik an Google, Amazon und Facebook haben sie oft recht. Aber sie ziehen den ganzen Rest sehr gern mit runter. Vor allem entwickeln sie keinerlei Idee eines offenen Netzes. Pioniere dieser Idee wieodersind in Deutschland nahezu unbekannt.Lanier hatte die Wikipedia - das vornehmste Sinnbild der Idee der Offenheit im Netz - einst "digitalen Maoismus" genannt. Als Alternative setzen sie - aus einem möglicherweise ehrenwerten sozialdemokratischen Impuls - meist auf den Staat als übergeordnete. Um sich klarzumachen, wie dubios die Idee einer staatlichen Überwachung des "Überwachungskapitalismus" ist, muss man nur nach China, Iran oder Russland blicken.Dass die sozialen Medien -- dazu beigetragen haben, die Öffentlichkeit zu verderben, steht außer Frage. Sie spülen nach oben, was an Hass und Verachtung bisher eher im Verborgenen zirkulierte. Durch ihre Algorithmen verstärken sie diese bösen Leidenschaften noch. Sie sind, ein gestrecktes, aufgeschäumtes und kristallisiertes Kokain, das den Urstoff noch giftiger macht. Besonders Facebook hat ein kapillares System entwickelt, um dieses algorithmenverstärkte Gift genau dorthin zu lenken, wo es am besten wirkt. Die aktive Kooperation des Konzerns mit Agenturen wie Cambridge Analytica, die Manipulation von Wahlen im Sinne von Trump, Brexit oder Autokraten in weit entfernten Ländern wirkt im Nachhinein wie eine. Zauberlehrling Zuckerberg ist seitdem zurückgerudert, aber die Gefahr ist nach wie vor akut.Natürlich müssen demokratische Staaten mit Gesetzen in diese Prozesse hineinwirken, Selbstverpflichtungen der Konzerne reichen nicht aus und haben bisher nicht genug Wirkung gezeigt. Aber staatliche Regulierungen von Öffentlichkeit sind immer auch prekär. Besser wäre eineselbst.Dabei sollte klar sein, dass die demokratische Öffentlichkeit noch nie ein Rosengarten war. In ihr agieren mächtige Interessengruppen, die gern ihre Sicht auf die Dinge einhegen oder durchsetzen wollen. Dasdarf nicht zum Kriterium werden. In den zwanzig Jahren, die sich derim Internet tummelt, ist mir klar geworden, dass es Höheres gibt als verletzte Gefühle: Diewurden von den meisten Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien nicht gezeigt, zumindest nicht, als die Debatte tobte. Erst im Internet konnte sich das Publikum kundig machen. Darum sind Facebook wie auch das Internet gegen die "" heutiger Kulturkritik auch zu schützen. Es muss scheppern dürfen, und zwar kräftig. Über den frommen Gefühlen der Islam-Funktionäre und ihrer linken WeggenossInnen, über dem Beleidigtsein von AfD-Mimöschen, die dann um so böser treten, steht die Meinungsfreiheit.Es stimmt schon: Im Internet steckt immer schon so etwas wie eine Revolte gegen die Institutionen. In Amerika gibt es ja nicht nur einen rechten, sondern auch einen linken Libertarismus. Die Idee, Individuen zu einer neuen Öffentlichkeit ohne Zutrittsbarrieren zu vernetzen, richtete sich von Anfang sowohl gegen den Staat als auch gegen Konglomerate wie Microsoft, die für eine totalestanden - und stehen. Lanier war Microsoft-Ingenieur und repräsentiert diese Praxis und nicht das frühe Internet. Kein Wunder also, dass der Börsenverein des Buchhandels ihn mit dem Friedenspreis auszeichnet. Mir wärelieber gewesen!Allzu viele libertäre Revolten gegen das Establishment sind aus dernicht überliefert. Eine Affäre ließe sich aber so einordnen und hat zumindest das Verhältnis der deutschen Medien zum Internet geprägt - dieim Jahr 2011. Die Affäre hatte auch deshalb eine symbolische Seite, weil Karl-Theodor zu Guttenberg im langen Defilee derein absoluter Mediendarling war. Guttenberg war der Inbegriff des kommenden Manns. Die Diskussion um Guttenbergs Doktorarbeit war zwar durch einen-Artikel angestoßen worden, gewann ihre Dynamik aber erst durch das "", das laut Wikipedia am Ende auf 82 Prozent aller Seiten Plagiate gefunden hatte. Die Affäre zeigte, dass im Internet nicht nur Fake News und Hass, sondern auch Wahrheit produziert werden. Und sie erwischte die auf ihre personalpolitischen Inszenierungen fixierte Hauptstadtpresse auf dem- dieser Abgang stand nicht auf ihrer Agenda.Aber die Antwort der "vierten Gewalt" folgte schnell und war noch um einiges brutaler als die Guttenberg-Affäre. Meiner Meinung nach wollte eine verstörte Presse mit der "" zeigen, wo der Hammer hängt. Die Jagd auf Christian und Bettina Wulff wurde in denbeschlossen und hatte mit dem Internet bis auf die übliche Begleitmusik in den stärker werdenden sozialen Medien nicht viel zu tun. Bei sehr vielen Beteiligten hinterließ sie am Ende einen schalen Nachgeschmack. Im Wikipedia-Artikel zur Affäre scheint es, als sei vor allem diedie treibende Kraft gewesen. Aber selbst wenn es zutrifft, dass dienach wie vor das größte Zerstörungspotenzial für Politikerkarrieren hat, ist meine Erinnerung an die Affäre anders: eigentlich warenbeteiligt.Für mich markiert die Wulff-Affäre in Deutschland den Moment eines. Die klassischen Medien mögen durch den digitalen Wandel zerrupft dastehen, im Spiel mit den ebenfalls geschwächten Institutionen und der politische Sphäre sind sie aber nach wie vor entscheidende Instanzen - und haben es der Politik gezeigt. Politiker bekundeten danach ihre Verbundenheit, indem sie bei wichtigen politischen Entscheidungen wie etwa der europäischenbrav der Lobbymacht der klassischen Medienindustrien nachgaben: Bei Leistungsschutzrechten, Uploadfiltern und Verlegerbeteiligung entschieden sie stets gegen Google oder Facebook und, wichtiger noch, gegen die Interessen des Publikums undund Warner Brothers. Diese Sätze kann man übrigens nur in Internetmedien wieodersagen - in einer Zeitung habe ich diesen Standpunkt noch nie gelesen. Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurde über dieses Thema so gut wie gar nicht diskutiert.Die Wulff-Affäre war harmlos verglichen mit Ereignissen, die mit deranrollten, und die ebenfalls maßgeblich von klassischen Medien orchestriert wurden: Donald Trump mag zwar über Twitter direkt mit seinen Anhängern kommunizieren, zunächst aber war er ein Mann des Fernsehens. Was wäre Trump ohneFox Broadcasting Company? Und wo wäreohne den, dieund dieDass sich in Ländern wie Ungarn und Polen Populisten durchsetzten, dass Wladimir Putin zum Idol linker und rechter Systemkritiker wurde, dass sich in Amerika Trump und in Britannien der Brexit durchsetzte, ist also keineswegszuzuschreiben. Klassische Medien, die neue Rollenmodelle für sich suchen, waren zentrale Agenturen dieser Brüche. Dort, wo öffentlich-rechtliche Medien schlecht gegen die Ansprüche der politische Sphäre abgesichert waren, wurden sie ebenfalls zu Megafonen dieses Bruchs. Auch Zeitungen lassen sich gleichschalten oder werden abgeschafft, wie Ungarn und die Türkei zeigen.Das Internet ist heute ein öffentlicher Raum, der vombedroht ist. Gegen drei Tendenzen müsste sich eine Öffentlichkeit, die ein offenes Internet als Common betrachtet, wehren:- dievon gigantischen Konzernen wieund, die zugleich neue Allianzen mit den alten Medienindustrien suchen.- den Übergriffwie Russland, China und Iran auf die westlichen Öffentlicheiten.- diedes Netzes und der breiteren Öffentlichkeit vor allem in den noch funktionierenden Demokratien.Alle drei Punkte verdienen ganze Abhandlungen, ja Forschungsinstitute und können hier nur skizzenhaft angerissen werden.Google und Facebook (auch Amazon, Ebay und andere) haben im Internet Plattformen geschaffen, die heute die Öffentlichkeit weithin prägen und strukturieren. Google Maps legt sich über die Welt wie eine Karte im Maßstab 1 zu 1. Gegen den Überwachungskapitalismus dieser Konzerne hat sich eine ganze Industrie kulturkritischen Klagens entwickelt, die heute die Diskussion über das Internet in den seriöseren Medien dominiert. Ich empfinde den Diskurs der Mozorovs und Laniers, bei allen Punkte, die sie machen, über weite Strecken als heuchlerisch, vor allem weil sie dieverhöhnen, die meiner Meinung nach als einzige einen Weg aus der Vermachtung des Netzes weist.Meist verkennt die Kritik an Google und Facebook auch das: Sie sind auch mächtig, weil sie - was man bedauern kann! - nützlich sind. Sie haben ein Potenzial erkannt, das andere Institutionen aus Ignoranz und Arroganz brachliegen ließen. Es ist halt praktisch, wenn in Google Maps diein Echtzeit angezeigt werden. Und Google arbeitet mit Sicherheit daran , dass man mit dem Handy demnächst automatisch bezahlt, wenn man in diesen Bus einsteigt. Man mag über den Überwachungskapitalismus, der darin liegt, klagen, das Dumme ist aber, dass die Städte und ihre Verkehrsbetriebe offenbar nicht selbst auf die Idee gekommen sind, ihre Dienste zu vernetzen und zum Beispiel mit Open Maps zusammenzuarbeiten. Stattdessen hat jeder Betrieb seine eigene App erstellen lassen, dieendet. Stefan Laurin hat einmal bei dendas Gewirrr des öffentlichen Nahverkehrs im Ruhrgebiet beschrieben : Es hängen wohl auch zu viele Interessen dran, zu viele gut bezahlte Posten für zu viele Chefs von Verkehrsbetrieben.Öffentliche Dienste begreifen sich eben allzu häufig nicht als "Common", sondern als Behörde, die den Bürgern vorgesetzt wird. Wäre es nicht die verdammte Pflicht gerade großer öffentlicher Institutionen wie etwa der EU gewesen, sicheinzusetzen? Der ehemalige Microsoft-Ingenieur Jaron Lanier wird sicher nicht dagegen protestieren, dass so gut wie aller öffentliche Dienst in Europa vonabhängt. Statt dass, von der EU ausgehend, öffentliche Institutionen die Entwicklung von auf Linux basierenden Alternativen vorantreiben, haben sie auch hier dem Lobbydruck nachgegeben. Harald Schumann hat darüber vor zwei Jahren eine beeindruckende Dokumentation gedreht. Die Milliarden, die Microsoft verdient, sind großenteils Gelder, die der Steuerzahlerentrichten muss.Google und Facebook kapern die Öffentlichkeit auf andere Weise. Ihr System ist kapillarer und darum schwerer einzuhegen, obwohl die EU mit einigen Bußgeldern durchaus gezeigt hat, dass sie die Konzerne in die Schranken weisen kann. Google und Facebook organisieren heute im wesentlichen- Milliarden Dollar Quartal um Quartal, die den klassischen Medien längst abhanden gekommen sind. Die privat finanzierten Medien haben auf den Verlust ihres Geschäftsmodells im Internet schließlichreagiert. Zuvor hatten sie feststellen müssen, dass sie sich über Werbung nicht finanzieren können. Das Netz ist dadurch um einiges steriler geworden, das Publikum wird noch weiter in die Arme von Google und Facebook getrieben, denn dort kann man kostenlos an der Debatte teilnehmen. Inetwa gibt es kein Medium mehr ohne Zahlschranke. Und die Internetmedien, die mal die Szenerie aufmischten wieodersind entweder von Medienkonzernen aufgekauft oder nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Auch in Amerika mussten Internetmedien wieempfindliche Kürzungen hinnehmen.Ein, zwei Medien mag der informationshungrige Nutzer am Ende abonnieren. Gerade beim qualifizierten Publikum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich umhandelt. Dieist in Europa fürmonatlich zu haben, diekostet digitalmonatlich. Gerade im Moment ihres Auflagen-, Einfluss- und Einnahmeverlustes errichten die Medien Schranken, obwohl in einer vernetzten Welt die Identifikation mit einer einzelnen Quelle ebenfalls eher abnimmt. Man abonniert nicht, um dannzu abonnieren, damit man eine Reaktion auf denlesen kann. Die Fragmentierung unterhöhlt das Potenzial des Netzes, gibt populistischen Stimmen mehr Raum und schwächt die Medien ein weiteres mal. Auch hier ist es den vereinzelten Akteuren nicht gelungen, einen Standard zu entwickeln, um einzu ermöglichen, trotz einiger Ansätze wie Blendle.Diese Schwächung und Vereinzelung machen es Google und Facebook noch leichter, die Öffentlichkeit zu kapern. Beide setzen auf Medien-Kooperationen, die Hunderte von Millionen Euro schwer sind. Und sie helfen damit, die überkommenen Hierarchien der alten Medienlandschaft neu zu betonieren, wie der Autor und Medientheoretikeraus sehr linker, aber lesenswerter Perspektive in einem Essay für feststellt . Medien wie die, dasund ihre Entsprechungen in Europa werden eine privilegierte, von den Plattformkonzernen subventionierte und durch Beteiligung an Werbeeinnahmenin diesen Plattformen bekommen. "Facebook ist da sehr offen, Google diskreter. Sie stellen die alte Trennung zwischen demwieder her, die das Vor-Internet-Zeitalter prägte. Eine kleine Handvoll Unternehmen wird die News und Inhalte liefern, zu denen das Publikum regelmäßig durch das Internet Zugang erhält. Ein bunter Rand kleinerer Akteure wird in verschiedenen Formen überleben. Aber sie bekommen keine Anzeigeneinnahmen und werden Schwierigkeiten haben, Abonnenten zu finden".Eine Wiederherstellung derunter neuen Vorzeichen also - allerdings müssen die Medien akzeptieren, dass ihre Paten Google und Facebook heißen. Schon jetzt fällt auf, dass Google und Facebook zu den wenigen Playern gehören, die die Zeitungen noch regelmäßig mitbeglücken, auch eine Form der Subventionierung und gleichzeitig Adressierung der Politiker, für die die Zeitungen noch maßgeblich sind, um ihre Machtpositionen auszutarieren. Printanzeigenpreise in überregionalen Zeitungen sind exorbitant. Die Zeitungen mussten auch deshalb ihren Umfang reduzieren und ihre Preise erhöhen, weil sich das Format als obsolet erwiesen hat. Wer heute noch in Zeitungen ganzseitige Anzeigen schaltet, tut dies häufig aus politischen Gründen. Niemals kämen Google oder Facebook auf die Idee, ähnliche Preise im Internet zu bezahlen.Eine Subventionierung der Medien durch Facebook und Google wird dieüber die Macht dieser Konzerne sicher nicht befördern. Hind macht aber auch darauf aufmerksam, dass die "Legacy Media" keineswegs immer gegenimmun sind. "Von der Invasion im Irak bis zur Finanzkrise haben die großen Medien immer wieder gezeigt, dass sie sich manipulieren ließen und der Einschüchterung mächtiger Akteure in Staat und Wirtschaft erlagen. Und sie haben Themen von großer Wichtigkeit falsch dargestellt, wenn die Wahrheit ihregefährdete."Leider hat Hind hier recht. In der Debatte um die europäische Urheberrechtsreform und um Leistungsschutzrechte für Presseverleger zeigte sich, dasskeinerlei Skrupel haben, extrem tendenziös zu berichten, wenn ihre Interessen berührt sind. Das gleiche gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn es um ihre Gebühren und ihren Status geht. Was heute Öffentlichkeit ist, kann nicht mehr durch den Burgfrieden dieser Großmassive ausgemacht werden. Erst im Internet wird sie komplett, und im Grunde ist das Internet - auch wenn nicht alles zugänglich ist - das Biotop, das man heute überhaupt erst Öffentlichkeit nennen kann.Zeitungen gehören heute oft. Auch auf Deutschland hat das Phänomen übergegriffen, alsdiekauften und als erstes Egon Krenz für den Mauerfall dankten. Boris Johnson verbringt gern mal ein Wochenende in der Villa seines Freunds, eines (mal wieder) in London ansässigen Oligarchen, dem zusammen mit seinem Sohn Jewgeni derund dergehören. Um fair zu sein: Er hat laut Wikipedia auch Anteile an der regimekritischen russischen Zeitung, der einstigen Zeitung Anna Politkowskajas. Aber er war auch KGB-Spion und setzte sich für die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland ein. Boris Johnson zeigte sich am Tag nach seinem Wahlsieg bei der Party zu Lebedews 60. Geburtstag in dessen Londoner Villa. Lebedewshatte für Johnson getrommelt (während dereher kritisch ist). Den "Russlandbericht" des Geheimdienstausschusses im britischen Parlament, der russische Einflussnahme auf die britische Politik untersucht, hält Johnson bis heute zurück, berichtet Luke Harding imAuchwar übrigens zu der Party eingeladen, ist aber nicht erschienen. Dafür äußerte er sich gern ab und zu im iranischen, wo er bis zu 20.000 Pfund Honorar erhalten haben soll (mehr hier ).In Frankreich hatte der junge Milliardärschon 2009 die einstige Boulevardzeitunggekauft, die heute nur noch online erscheint und ein Schatten ihrer selbst ist.Aber es gibt andere Medien, mit denen Russland Einfluss nimmt.ist das Zentralorgan der. Romain Bornstein erzählt in der französischen Ausgabe der, wie die Journalisten in dem Sender gleichgeschaltet werden und zueines von oben gesteuerten Systems umfunktioniert. Viele-Journalisten haben sich ihm unter der Bedingung der Anonymität geöffnet. "Je mehr ich ihren Ausführungen zuhörte, desto mehr zeichnete sich mir ein nie dagewesenes, zugleichab, wo eine 'Information' nur Wert hat, wenn sie Empörung auslöst und sich wie ein Raketenschweif durch die sozialen Netze bewegen kann."wurde bald zum populärsten Medium der Gilets jaunes. Wer "Gilets jaunes violence " eingebe, "dem schlägt Google drei Videos von RT France innerhalb der ersten fünf vor. Die Titel: 'Polizeigewalt - Gilet jaune verstümmelt, um ein Exempel zu statuieren', 'Straßburg, Zusammenstöße zwischen Gilets jaunes und Polizisten' oder 'Fünf Hiebe mit dem Knüppel, zehn Tage Arbeitsunfähigkeit, ein Gilet jaune spricht über Polizeigewalt'".Wie bei den Gilets jaunes selbst, ist es beieigentlich ganz egal, ob der Hass aufs "System" vonoderkommt. Jean-Luc Mélenchons "Unbeugsames Frankreich" äußert sich sehr gern auf. Ein junger brillanter Vertrauter von Mélenchon,, wurde besonders häufig eingeladen. Heute kandidiert er in Lyon für Mélenchons rechte Konkurrentinvom Rassemblement national. Verbindendes Element: der Hass auf Emmanuel Macron.zeigt, dass Fake News, für die immer wieder "das Netz" verantwortlich gemacht wird, oft ganz klare Fabrikationen sind und ganz klaren Interessen dienen.Dasist fast noch unheimlicher, denn China ist konkurrenzfähig und gerade für Deutschland der wichtigste aller Märkte. Gegen China wirkt Putin wie ein Giftzwerg. Das Ausmaß des chinesischen Einflusses lässt sich gewissermaßen umgekehrt proportional an derermessen, der früher überall so gern empfangen wurde. Wer denkt heute noch an, dessen Asche das Regime im Meer verstreute, um keinen Gedenkort entstehen zu lassen?, seine Frau, ist heute in Berlin und verstummt. Die Misshandlung derdurch die chinesische Zentralregierung wird von westlichen Regierungen kaum mehr benannt, während Medien hier, oft international vernetzt, zum Glück gute Arbeit machen. Hinzu kommt die fieberhafte Entwicklung, deren Einsatz bald auch in westlichen Ländern droht.Über diemuss man kein Wort verlieren. Allein diehaben gezeigt, das einer immer gewinnt:. AfD: "Die Drohgebärden gegen Russland müssen ein Ende haben!" CDU Thüringen: "Mohring für Abbau der Russland-Sanktionen." Die Linke Thüringen: "Auch Ramelow für Ende der Russland-Sanktionen."Gegen diese Tendenzen hilft in den westlichen Ländern nur eine starke undmit sämtlichen Akteuren: den, denen man aber die Öffentlichkeit nicht angesichts der Schwäche der Privatmedien völlig überlassen sollte, den, die aber bei vielen Themen selbst ein Machtfaktor sind und kritische Begleitung verdienen, und also auch diesemnamens Internet, in dem die Informationen so frei und so verifizierbar wie möglich zirkulieren sollten.Diese freie Zirkulation wird aber immer schwieriger, nicht nur wegen der Paywalls. Schlimmer wirkt sich aus, dass die Kulturindustrien nach der Krise ihrer ursprünglichen Geschäftsmodelle immer mehr auf Einnahmen setzen, diewaren - immer mehr verhindern, die Monopolisierung von Werken durch riesige Konzerne unddie Auseinandersetzung mit Kultur und Information.besitzt Milliarden Bilder - auch solche, die gemeinfrei sind - und beansprucht Rechte daran. 2016 ging der Fall der Fotografindurch die Medien, die ihre Fotos der Library of Congress überließ und sie offen nutzen lassen wollte - und dann feststellte, dass Getty Images aus eben diesen Bildernerzielte. Ihre Klage gegen Getty Images fiel in sich zusammen. Was Getty unter juristisch raffinierter Ausnutzung verschiedener internationaler Copyrightsysteme macht, ist rechtens. Getty Images vermarktet außerhalb Chinas auch die Bilder der, nachdemdie Agentur an die Visual China Group verkauft hatte. Zu den gigantischen Sammlungen von Corbis und Getty Images gehören Millionen historischer Bilder, die man heute oft mit Copyright-Verweis auf Getty Images abgebildet sieht. Viele davon lassen sich zwar fürkostenlos einbetten - aber: definiere "nicht kommerziell":Sucht man bei Getty Images zum Beispiel nach "Rubens", findet man einen Stich von 1833, der längst rechtefrei ist, und daneben Preisangaben vonund die rätselhafte Erläuterung: "Alle Lizenzen für lizenzfreie Inhalte beinhalten weltweite Nutzungsrechte, umfangreichen Schutz und eine einfache Preisgestaltung mit Mengenrabatten."Die Verwerterindustrien haben sich auch in vielen anderen Bereichen durchgesetzt, so etwa die, die das Europäische Parlament im Jahr 2012 dazu brachten, die Schutzfristen auf Tonaufnahmen von fünfzig auf siebzig Jahre zu verlängern. Besonders für berühmte Aufnahmen klassischer Musik, die ihre große Zeit nach der Erfindung der Langspielplatte hatten, ist das eine. Man hätte sich etwa vorstellen können, solche Aufnahmen in derzu den Artikel über die Werke oder die Interpreten zu stellen."Spürbar wird die Verlängerung nicht so sehr bei Aufnahmen von Werken sein, die immer noch urheberrechtlich geschützt sind, wohl aber bei Aufnahmenund bei solchen Aufnahmen, die ganz andere Dinge als Werke enthalten (wie Gespräche, Geräusche, Samples)", schrieb John Hendrik Weitzmann 2012 bei. "Als Kollateralschaden werden auch die wirtschaftlich wenig interessanten und gar nicht mehr im Markt befindlichen Aufnahmen fürblockiert. Das führt nicht nur zu einer Verfügbarkeitslücke dieser Aufnahmen, sondern behindert auch massiv die Überführung historischer Aufnahmen." In der Presse hat dieses Thema damals nicht den geringsten Widerhall gefunden.Zeitungen möchten sich künftigà la "Bayern München siegt mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt" lizenzieren lassen.-Medienredakteur Michael Hanfeld betonte neulich noch mal, dass er nicht mal einneben einer solchen Aussage stehen haben möchte, ohne dass Suchmaschinen und wer weiß noch alles dafür zahlen. Das "wer weiß noch alles" könnte jeden Blogger betreffen. Die bloßereicht ja meistens aus, um kleinere Akteure abzuschrecken.Die Bundesregierung versucht gerade, dasfür Deutschland umzusetzen, nachdem die deutsche Version, die ihre Vorgänger den Verlegern vor der letzten Bundestagswahlen geschenkt hatten, so gefloppt war.sollen Bilder nach dem Vorschlag, der Hanfeld so empört, groß sein dürfen. Überhaupt. Bilder können ja gar nicht "zitiert" werden. Die kleinste illustrative Abbildung ist kostenpflichtig. Ein befreundeter Autor, der ein Buch über die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts geschrieben hat - die liegen bekanntlich fast hundert Jahre zurück! - erhielt von dereinen Kostenvoranschlag von 9.000 Euro, weil er einzeigen wollte. Irgendwo sitzen immer Erben, die sich ihre Rente aufbessern wollen.hat im gezeigt , dass bekannte Maler und Fotografen ihre Bildrechte inzwischen nutzen, um die Berichterstattung über sich zu steuern. Wer nicht genehm ist, bekommt keine Genehmigung, oder nur zu Bedingungen, die für den Autor nicht akzeptabel sind.Das Urheberrecht mit seinen absurden Schutzfristen vondes Autors verhindert ohnehin schon eine den digitalen Zeiten angemessene Rezeption kultureller Inhalte. Es wird ja viel gespottet über die Demokratisierungshoffnungen, die anfangs mit dem Internet verbunden waren, aber immerhin ermöglicht es auch Zugang an Orten, wo nicht eine Bibliothek oder eine Videothek mit Filmklassikern um die Ecke steht. Schutzfristen von siebzig Jahren nützen wenigen Erben bekannter Urheber und ihren Verlegern und Repräsentanten. Für die große Masse der Autoren bedeuten sie den, weil sie die Rezeption erschweren. Aber auch berühmte Autoren können wegen der Urheberrechte einen zweiten Tod sterben -ist ein Beispiel, dessen Erben bei Neuinszenierungen so dogmatisch agierten, dass die Theater von ihm abließen. Erst ab 2027, wenn die Rechte an Brecht ausgelaufen sind, könnte eine Brecht-Renaissance einsetzen. Oskar Schlemmers Werk war jahrelang nicht zu sehen, weil die Erben zerstritten waren (mehr hier ). Es gibt viele Beispiele dafür, dass eine Rezeption erst nach Ablauf der Rechte einsetzte. Derder sechziger und siebziger Jahre ist eines: Mahler war 1911 gestorben. Damals lagen die Fristen noch bei fünfzig Jahren. Und Wiederauferstehungen kann man natürlich nicht garantieren. Bei Schlemmer gab es nur ein kurzes Flackern. Ob Brechts Leiche wiederbelebt werden kann? Ob in fünfzig oder hundert Jahren sich irgendjemand wieder für die Filme von Hawks, Antonioni oder Truffaut interessiert?Dervon Kultur entspricht die Alterung des Publikums und ihr Prestigeverlust. Es erscheinen ja nicht weniger Bücher, mag man einwenden. Aber als wir mit demanfingen, haben wir 800 Buchkritiken derjährlich resümiert, jetzt sind es noch 220. Dieist deshalb ein gutes Beispiel, weil sie mit ihrer moralischen Wellnessmischung so reüssiert. Sie gehört zu den wenigen Medien, deren Auflage noch steigt. Dass das Feuilleton in den letzten zwanzig Jahrenwurde, hat also offenbar. Dafür sind feuilletonähnliche neue Ressorts wie "Glauben & Zweifeln", "Wissen", "Streit" aus dem Boden gestampft worden.Die Schätze dersind großenteils versteckt und können aus rechtlichen Gründen nicht geborgen werden. Die Archive dersind fürs Publikum so gut wie unzugänglich. In denzirkuliert ja nur das Neueste mit Fristen von sieben Tagen bis zu einem Jahr. Die dreistündige Radiosendungüber "schöne Stellen" aber bleibt unzugänglich. Das Radio war in den fünfziger und sechziger Jahren fast mehr als die Zeitungen der Ort der Intellektuellen und experimenteller Künstler. Wer weiß das heute noch? Und wie ist es eigentlich mit all den Aufnahmen all der? Müssten sie nicht, auch rechtlich öffentlich, ein "" sein (sofern es sich um Aufnahmen gemeinfreier Werke handelt)? Gibt es bei den Sendern überhaupt ein Bewusstsein für diese Frage?Beim, so scheint mir, ist der Faden schon gerissen.klagte neulich in derdarüber, wie allein er sich mit seiner Liebe zu Federico Fellini fühlt (unser Resümee ). Im gebildeteren Publikum unter vierzig kann man die Kenntnis seiner Filme heute kaum mehr voraussetzen. Ab und zu läuft sicher mal etwas auf, aber die Zeit derin den dritten Programmen (die heute eher Kutschfahrten durchs Weserbergland bieten) ist vorbei. Müsste nicht längst so etwas wie eineentstehen, in der nach und nach das Filmerbe der einzelnen Länder gebündelt und mit Untertiteln online verfügbar gemacht wird? In Berlin gibt es noch zwei, drei Videotheken, die Filmklassiker horten. Aber wohin genau soll ich mich wenden, wenn ich in Halle oder Braunschweig wohne und einen Film vonodersehen will? Selbst auf DVD sind deren Filme heute oft nicht erhältlich.Eine solche europäische Kinemathek müsste übrigens nicht - oder nicht nur -gedacht werden. Sie könnte sich öffnen für Sammler, Nerds und Experten, die mit ihrem Wissen über die Filme beitragen könnten oder auch Filme untertiteln. Diebietet heute das Modell für das, was "öffentlich" ist. Alle Institutionen und Akteure, die das "Öffentliche" im Namen oder im Herzen tragen, sollten sich mit diesem Modell befassen, sich öffnen und nach Kooperation mit der Wikipedia suchen. Auch die Wikipedia ist ein, und bei allen Editorenkriegen, lückenhaften und manchmal tendenziösen Artikeln beweist sie, dass ein soziales Netz nicht nur Fake News,produzieren kann.Dass die Wikipedia wie auch das Internet selbst von Autokraten gern mal- wenn sich die Länder nicht ganz davon abkoppeln - zeigt vor allem eins: Die demokratische Auseinandersetzung findet heute in diesen oft verletzlichen, angreifbaren, heiklen Räumen statt. Die ursprüngliche Idee des Internets ist der Link -und Vernetzen. Ihr setzen sich heute gewaltige Kräfte entgegen. Die einen - Google oder Facebook - wollen sieund sich ihre Früchte aneignen. Die anderen - die Medien- und Kulturindustrien -auf.Aber die Idee ist richtig. Und von ihr hängt einiges ab. Für die Demokratien eigentlich alles.