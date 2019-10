All die Wahlanalysen zu, wo die CDU nun eventuell mit der Linkspartei koalieren muss, seien der Tagespresse überlassen. Herausgegriffen sei, was Sabine am Orde in derzum Wahlergebnis des Rechtsextremen sagt , der die AfD auf über 23 Prozent brachte: "Die Wahl aber hat auch gezeigt: Mit Höcke, dem großen Polarisierer am rechten Rand der AfD, der Teilen der AfD maßgeblich die Beobachtung durch den Verfassungsschutz eingebracht hat, kann die Parteivorstoßen. Das Ergebnis in Thüringen bleibt klar hinter dem in Sachsen zurück, wo die AfD im September 27,5 Prozent geholt hat - mit einem blassen, bis zur Wahl weitgehend unbekannten Spitzenkandidaten."Die Wählerhaben Thüringen davor bewahrt, dass diewird, analysiert Chantal Louis bei. Auf die Gesamtheit bezogen hat nur diehäufiger Linkspartei als AfD gewählt, schreibt sie: "Bei den Thüringerinnen hingegen ist die Linkspartei in allen Altersgruppen stärkste Partei. Jede dritte Wählerin (33 Prozent) wählte links - und 'nur' jede fünfte rechts (18 Prozent). Das macht bei der AfD einenvon elf Prozent!"Für diehat Thomas David getroffen , den das Brexit-Fiasko nochmal an die Schreibmaschine getrieben hat: In seinem neuen Thriller "Federball" rechnet er mit der britischen Politik der Gegenwart ab (mehr dazu bereits hier ): "Die Angst, die ich habe, ist für jeden real, der etwas über denweiß", sagt der Autor . "Die Voraussetzungen für einesind gegeben. Für einen Despotismus nach dem Vorbild Trumps. Wenn wir aus denen, die Boris Johnson entlassen hat, ein Kabinett bilden würden, hätten wir ein gutes Kabinett", doch "jetzt haben wir eine Art Flohzirkus. ... Wem schenkt man seine Loyalität, wenn die eigene Regierung?"