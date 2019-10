Nun muss endlich wieder zusammenwachsen, was zusammengehört, fordert -Redakteur Jan Feddersen nach der Wahl in Thüringen: ", inzwischen fast ähnlich groß (oder klein, je nach Perspektive) mögen sich auf den vermutlich langwierigenbegeben. In der - immer am Thüringer Beispiel diskutiert - Linkspartei gibt es so gut wie nichts, was nicht auch die SPD gut finden könnte, in der SPD findet sich nur wenig, was nicht auch die Linkspartei in sich integrieren könnte."Simon Strauß unterhält sich in dermit der Eisenacher Ethnologin, die der Bevölkerung inauf den Zahn fühlte und viele Motive dafür fand, warum Leute sich "abgehängt" fühlen - und einige sind berechtigt. Sie konstatiert eine ". Wir müssen uns viel stärker klarmachen, dass nur dort, wo Leute leben, wirklich entschieden wird, wie sie das Land als Ganzes finden. Deshalb muss das Lokale um jeden Preis gestärkt werden." Ganz nebenbei nennt sie einen Faktor für den Erfolg der AfD, der so gut wie nie thematisiert wurde: "In Teilen Ostthüringens und vor allem im sächsischen Erzgebirge und dem Vogtland darf man außerdem den starken Einflussauf das Wahlverhalten nicht unterschätzen."In der forscht Mariam Lau demnach den Wahlen in Ostdeutschland nach. Immerhin waren zwei Rechtsextreme außerordentlich erfolgreich: "Mitin Thüringen undin Brandenburg sind zwei Protagonisten in die Position potenzieller Ministerpräsidenten gelangt, an derennun wirklich nichts zu deuteln ist." Dennoch wehrt sich die AfD mit Händen und Füßen dagegen, als rechtsextrem bezeichnet zu werden: "Bürgerlich, patriotisch, konservativ - das ja. Aber nichts mit Nazi, gar nichts, auf keinen Fall. Also was ist da passiert, jetzt in Erfurt und letztens in Potsdam? Ein Versehen?"Wieso verfolgt der Staatso viel systematischer als Rechtsterrorimus, fragt Stefan Laurin in der. Kann es sein, dass Politikern erst ein Mord an einem Politiker oder Repräsentanten als politischer Mord gilt? "Wenn der Staat will, kann er. Nur will er nicht immer. Es hängen keine Fotos von den 500 derzeit mit einem Haftbefehl gesuchten Neonazis beim Bäcker und an den Bahnhöfen. Die bekannte Tatsache, dass Rechtsextreme seit einigen Jahrenhorten, führt nicht zu Hausdurchsuchungen in großem Maßstab. Wie lässt sich anders als miterklären, dass Verfassungsschutzbehörden damit durchkamen, im Zuge der Aufarbeitung der NSU-Verbrechen Akten zu schreddern und nicht freizugeben?"Bei einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremium im Bundestag gaben Chefs von Verfasssungschutzbehörden nun allerdings die Parole aus, dass dienicht mehr vom Islamismus ausgehe, sondern vom Rechtsextremismus. Gefordert wurde dann aber nur die übliche "", schreibt Anna Biselli bei: "In der Sitzung des PKGr drängt sich ein Eindruck auf: Zum einen präsentieren die Geheimdienstchefs der Öffentlichkeit, dass sie nun auch vermehrt nach rechts schauen. Zum anderen aber machen sowohl sie als auch einige der Abgeordneten mit ihren Fragenund mehr finanzielle Mittel. Eine Funktion öffentlicher Kontrolle vermittelt das weniger. Aber umso mehr einen Vorgeschmack darauf, was im nächsten Jahr an Gesetzesvorschlägen und Mitteln diskutiert werden wird."