Blödsinnig glücklich: Linda Pöppels und Manuel Harder in "Glaube, Liebe, Hoffnung" am DT. Foto: Arno Declair

Crsytal Pites "Body and Soul" an der Opéra national de Paris. Foto: Julien Benhamou

Gabi Hift gehört zu den Fans des Regisseurs, der landläufige Erwartungen ans Theater hübsch unterläuft: "Es ist, wie wenn man statt eines Champignon-Omeletts ohne Vorwarnungvorgesetzt bekäme." Seine Inszenierung von"Glaube, Liebe, Hoffnung" am Deutschen Theater findet sie nicht immer ganz rund, aber trotzdem großartig: "Es wirkt also, als zöge der böse satirische Horvath auf der einen, der sanftere mystischere Kruse auf der anderen Seite an den Schauspieler*innen. Erst in der Beziehung zwischenElisabeth undals Schupo Alfons Klostermeier geht das auf. Die beiden sind Krusesund sie sind virtuos. Er ist ein dumber, eitler Kerl, sie ist nur bei ihm, weil sie keine andere Chance mehr hat. Die ganze Romantik spielen sie einander nur vor - aber dann wird plötzlichund Tristezza: Elisabeth kommt im Hippiekleid herein, aus den Boxen dröhnt 'Like a rainbow', und sie tanzen und hüpfen über Bett und Tisch und Stühle. Eine große, kindliche,ist da zu sehen und man weiß genau: Das stimmt, sowas gibt's, dass man auf einmal für einen Song lang ganzist miteinander - auf einer anderen Existenz-Ebene." Auch auf-Kritikerin Christine Wahl verfehlt der Trip seine Wirkung. Ulrich Seidler erlebt in derdas Stück wie einen bösen Traum.Als formidabel feiert Dorion Weickmann in derdie kanadische Choreografin, die nichts von Routinearbeiten hält, dafür aber Flüchtlingskrise, ethnische Säuberungen oder den Verlust eines Kindes zum Thema ihrer Arbeiten macht: "Mit dem Pariser Opernballett erkundet die 48-Jährige nun Aggregatzustände von 'Body and Soul' zwischen Liebe, Hass und Zorn. In drei Akten bewegt sich das Stück vom alltäglichen Zwist- und Kriegsgeschehen zurück ins 19. Jahrhundert und in die romantische Hochphase des Balletts. Die seinerzeit in Paris uraufgeführtem Meisterwerke, etwa 'La Sylphide' oder 'Giselle', verzauberten das Publikum mit weiß verschleierten Geisterwesen, deren Mission es war,. Solchem Spuk treibt Pitesalle Lieblichkeit aus."Besprochen werden Christian Stückls Inszenierung von"Kaufmann von Venedig" am Münchner Volkstheater (die Christine Dössel in der SZ klug gegen alle antisemitischen Tendenzen fokussiert nennt) und"Fidelio" in Darmstadt ( FR ).