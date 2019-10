Dass, der immer für irrsinnige Schlagzeilen gut ist (aktuell verspricht er, 2024 US-Präsident zu werden), mit seinem neuen Album "Jesus is King" mittlerweileist ( unser erstes Resümee ), führt in der Popkritik auch nur noch zu Achselzucken: Der Irrsinn um den Rapper "korrespondiert nicht mehr mit der Genialität der Musik", schreibt Thore Barfuss in der: "Umso abgedrehter er über die letzten Jahre wurde, umsowurde auch dessen Musik." Früher verschoben seine Alben "die Grenzen dessen, was klanglich und kompositorisch im Mainstream-Pop möglich ist, viel weiter ins Eklektisch-avantgardistische, als das je denkbar schien", hält Jens-Christian Rabe in derfest - mehr als "" biete das neue West-Album allerdings nun nicht: "Die religiöse Erleuchtung bleibt." Das Album ist zwar eigentlich sogar ganz nett, meint Gerrit Bartels im. Dem Vergleich mit früheren Alben halte es aber dennoch nicht stand.Diehat Peter Praschls melancholischen Liebesbrief an die online nachgereicht . In der Buchreihe schreiben Autoren über ihre musikalischen Leidenschaften: Zwar sind es "gängige Arten, über die Liebe zu reden", doch "in Zeiten, in denen das Grundverhältnis zur Welt das Mäkeln ist, mag man. Während man sie liest, wird man selbst wieder jung, schließlich hat man das ja auch mal erlebt, und erst fällt einem gar nicht auf, dass das in Wahrheit alles Nachrufe sind., ein Fazit, eine autofiktionale Erzählung, Welt-, Selbst- und Lebensauslegung. Nicht mehr der Stromstoß, der sie mal war, das Zittern unter den Füßen."Weiteres: In der plaudert Martin Scholz mitunter anderem über fliegende Kühe in den Alpen und die Pläne für einen Dokumentarfilm über die letzten Jahre der Beatles. Im spricht Frederik Hanssen mit, die seit 11 Jahren die Debüt-Konzertreihe imleitet. Für diehat sich Markus Schneider mit der Popmusikerin getroffen . In der freut sich Florian Bissig auf ein Konzert des Jazzsaxofonistenin Zürich. Wolfgang Sandner berichtet in dervomhat dessen Eröffnungskonzert online gestellt:Besprochen werden auf der Viennale gezeigter Musik-Dokumentarfilm "A Dog Called Money" ( Presse ),Autobiografie ( Standard ) undAuftritt in der Berliner Mehrzweckhalle am Ostbahnhof ("eine exemplarische Popkünstlerin dieser Tage", meint Jens Balzer auf).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Jan Wiele über"The Real Me":