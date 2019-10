Ein Bewaffneter will in eine Synagoge eindringen, eine Festgemeinde niedermähen und seine Tat filmen. Das Muster dieser Tat ist bekannt. Aber der Boden ist auch hierzulande bereitet worden, meint Klaus Hillenbrand in der: "Man hat sich auch, dass Antisemitismus in einem Teil unserer Gesellschaftgeworden ist, dass jüdische Schüler auf Pausenhöfen gedemütigt werden und der Vorsitzende einer im Bundestag vertretenen Partei die Nazizeit zum 'Vogelschiss' erklärte. Wozu solche Handlungen und Sprüche führen können, hat sich nun in Halle gezeigt."Der Antisemitismus war nie weg aus Deutschland, schreibt auch Johan Schloemann in der. Aber: "Es nehmen auch konkretantisemitische Straftaten und Schmähungen zu: Bedrohungen, Sachbeschädigungen in jüdischen Gemeinden oder Restaurants, antisemitische Propaganda, Verschwörungstheorien gegen reiche Juden wie den ungarisch-amerikanischen Investor und Mäzen George Soros, Hassbotschaften im Internet. Laut verschiedenen Erhebungen lässt sich bisher nicht belegen, dass diese Zunahme des Antisemitismus und der Israel-Feindschaft sich allein auf die wachsendezurückführen ließe."Der Attentäter hat über die Plattform Twitch, die meist von Videospielern genutzt wird, eingesendet. bringt Informationen zum Video.Das Muster erinnert an den Attentäter vonim März und einen Attentäter auf eine Synagoge in Kalifornien, der ebenfalls ein Livestream plante, berichtet Julia Carrie Wong imund zitiertvon der Anti-Defamation League, der die Videos als "interaktives" beschreibt, das den Inhalt verbreiten und nachfolgende Attentäter inspirieren solle. "Aspekte des Videos, das dergesehen hat, erscheinen genauDas Video beginnt damit, dass sich der Verdächtige als 'Anon' in englischer Sprache der Kamera vorstellt und sich als antisemitisch, antifeministisch und Holocaust-Leugner bekennt. Die englische Sprache deutet darauf hin, dass er einim Sinn hatte, und ein Hinweis auf sinkende Geburtenraten steht im Einklang mit beliebten weißen nationalistischen Denkfiguren. 'Anon' ist Internetsprache für einen anonymen Nutzer von Foren wie 4chan und 8chan. 'Diese Leute bereiten ihrevor, wie sie ihre Waffen vorbereiten', sagt Segal."Mit Unterstützung von katholischen Würdenträgern hetzt die polnischegegenund, setztgleich und erntet dafür Zuspruch bei der Wählerschaft, schreibt Philipp Fritz in derund erklärt diehinter der Kampagne: "Dass die PiS es geschafft hat, eine sexuelle Orientierung als Weltsicht umzudeuten und als Störfeuer und Kampfbegriff ins Polnische einzuführen, ist ein wahres Kunststück. Es ist, als würde jemand glaubwürdig machen, Rechtshänder wären Rechtsextreme. Die Wahl des Teilbegriffs '-' ist jedoch nicht beliebig. Denn er ist dehnbar und umfassend. Mit ihm drückt die PiS nicht nur Ablehnung gegenüber Schwulen aus, sondern den Willen zur Verteidigung vor äußeren Gefahren - einer übergriffigen Brüssler Politik oder den Verwerfungen der Globalisierung. 55 Prozent der Polen sind gegen die Homo-Ehe. (...) Wenn Kaczynski sagt, Polen sei 'eine Insel der Sicherheit', dann ist das in genau diesem Zusammenhang zu sehen. Die PiS inszeniert sich mit dem Begriff 'LGBT-Ideologie' als einzige Hüterin der Nation."In der schaut auch Meret Baumann kurz vor den Wahlen nach Polen: "Andersdenkende gelten schnell als Verräter oder als 'Polen der schlechtesten Sorte', wie es Kaczynski einmal formulierte. Mit diesem Kulturkampf, der großzügigen Sozialpolitik und demhat Polen unter der PiS einen tiefgreifenden Wandel vollzogen. Dieser wird von einer Mehrheit der Bevölkerung als positiv empfunden - auch weil der Raubbau an der Rechtsstaatlichkeit für viele nicht spürbar ist. Mit dem zu erwartenden klaren Wahlsieg der Regierungspartei wird das Land jedoch weiter in Richtungabdriften."In derärgert sich der in London lebende Literaturwissenschaftlerüber die, mit der die Briten der "" begegnen: "Das ganze Irland verdient die Chance, sich staatsrechtlich neu aufzustellen, als Ganzes das Verhältnis zu Britannien fairer zu gestalten. Und diejenigen, die auf ruchlose Weise, das Brexit-Referendum vom Juni 2016 vom Zaun gebrochen haben, der jetzt als Grenzzaun zwischen Ulster und Eire wieder droht, errichtet zu werden, sie sollten sich, solange er Rechtsgültigkeit für Britannien besitzt. Diese Verantwortlichen habenan der europäischen Idee und an ihrer politischen Realität, der Europäischen Union, begangen."