Schwerpunkt: Nach dem Attentat in Halle

=====================

Bei kommentiert der Lyriker und Publizist "Desintegriert euch" ) das Attentat von Halle: "In einem Statement kurz nach dem Angriff sprach die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer von einem ''. Aber das ist kein Alarm, das ist die Katastrophe. Alarmzeichen waren es, alsgeschmissen wurden, Menschen auf der Straße angepöbelt oder ein Politiker von einem Vogelschiss sprach. Das hier ist, vor dem wir euch gewarnt haben." Und er fordert, dass "Teil sein muss der Staatsräson nach 1945".Auch Mathias Döpfner nennt " in dereine "verbale Entgleisung" und ein Symptom für eine Rhetorik, dieund damit Raum schafft für Attentate wie das des Stephan Balliet in Halle: "Ein Land, in dem der Bundespräsident traditionell Glückwunschbriefe an dieverschickt, in dem die Bundesregierung sich weigert, die Terrororganisation Hisbollah zu verbieten, in dem eine parlamentarische Entscheidung gegen die(Aktivisten für den Boykott israelischer Produkte) von einemals Ergebnis finsteren jüdischen Lobbyismus kritisiert wird und in dem ein anderes Leitmedium raunend jüdischen Einfluss auf die Medien kritisiert und dann das Wort Antisemitismus in Anführungszeichen setzt - ein solches Land muss sich nicht wundern, wenn Judenhass langsam wieder gesellschaftsfähig wird."Viele Autoren wenden sich gegen den Begriff des "", der auch in ersten Reaktionen in den Fernsehsendern wieder kursierte. So auch Richard Herzinger In einem Essay für die, geschrieben vor dem Attentat: "Auch wenn die Rechtsterroristen somit nicht ineingebunden sein mögen, zusammengehalten werden sie durch ebenso weit verzweigte wie engmaschige Netzwerke im. Diese - in Wahrheit nur scheinbare - Vereinzelung der Gewalttäter nehmen Politiker und ihre Spindoktoren jedoch immer wieder zum Vorwand, den Terrorismus als ein psychopathisches Randphänomen abzutun." Für alle, deren Computer Flash können, ist der Artikel hier zu lesen.Es gibt nicht einmal eine einheitlichevon Terrorismus in Deutschland, schreibt Yassin Musharbash bei: "Der einschlägigedes Strafgesetzbuches bestraft Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Paragraph 129b umfasst Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen. Aber es muss eine Vereinigung geben, um als Terrorist in Deutschland verurteilt zu werden. Der Schütze von Halle war soweit bisher bekannt kein Mitglied einer solchen Vereinigung. Hätte er seinen, aber nicht ausgeführt, hätte man wegen Paragraph 89a tätig werden können: Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat. Das ist quasi ein anderes Wort für terroristische Anschlagsplanung. Aber dieser Paragraph kommt hier nicht zur Anwendung, weil die Tat ja ausgeführt wurde. Und da der Täter zwei vollendete Morde beging, wird deswegen gegen ihn ermittelt." Und "wann werden in Deutschland endlich Konsequenzen aus denmit dem rechten Terror gezogen?" fragt Mely Kiyak ebenfalls aufEin Reporterteam derhat bereits die Manifeste des Täters gelesen : "Offenbar bereitete sich Stephan B. über Monate auf die Tat vor. Zuerst habe er einen Anschlag auf eine Moschee oder ein 'Antifa-Kulturzentrum' geplant, heißt es in dem Pamphlet.aber seien die Juden. Den Anschlag habe er gezielt für Jom Kippur geplant. Dann würden die meisten Juden in die Synagoge gehen." Ausführlich schildert Helke Ellersiek in derden Hergang der Tat und den Tag nach dem Attentat.Im versucht die Publizistin und Referentin mit den Themenschwerpunkten Feminismus und Antisemitismus, Veronika Kracher, den "" der Rechtsterroristen zu erklären. Der Täter bezeichnete sich selbst als "Loser" und wird in rechte Foren als "Noob", ("Neuling") bezeichnet, da er "tötete: "Auch bei anderen rechten Anschlägen, zeigte sich bei Tätern häufig das Bild eines, der sich von jedem, der ihm nicht gleicht - also nicht gleicher ethnischer Abstammung, nicht männlich, nicht heterosexuell ist - bedroht fühlt. Und dieser Bedrohung versucht, durch Gewalt und Terror Herr zu werden. Durch den Anschlag wäre der Attentäter wohl im eigenen Verständnis kein 'Loser' mehr gewesen, sondern in der rechten Szene zu einem Helden stilisiert worden. Gewalt wird so zur Wiedergutmachung einer durch Frauen, Migranten und einervermeintlich erfahrenen Kränkung."Mit Genuss kolportiert Jürg Altwegg in derdie These, dassals Marionettean die Macht gebracht wurde. Vertreten wird sie in dem Buch "Opération Macron" des einstigen französischen Fernsehmanns, dem ein Vorwort des Politikers vom "Unbeugsamen Frankreich" und Autorsdie Richtung vorgibt: "Wer verstehen will, wie Frankreich und seine Elite funktionieren, muss Eric Stemmelens Buch lesen. Es illustriert die gesellschaftlichen Verbindungen und zeigt geradezu exemplarisch, wie sichkopieren und imitieren. Diese Mimesis hat eine Dynamik ausgelöst, die Macron ins Elysée katapultierte. Inwieweit esund Regisseur gab, wissen nur die Milliardäre."Weiteres: Nach ihrer Vertreibung aus Ungarn durchhat die 1991 vongegründete Central European University ihren Betrieb nun in Wien wieder aufgenommen, meldet Peter Münch, der in derdie Ereignisse seit dem Oktober 2018 noch einmal zusammenfasst.