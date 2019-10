Mit "Quichotte" wollteraus aus New York, dem Zentrum seiner vorangegangenen Romane, erklärt er im großen-Interview, in dem es von Trump und Fatwa über Hemingway bis zu tragischen Familiengeschichten um alles mögliche geht - aber eben auch um den neuen Roman: "Ich habe ein Buch über das Ende jener Welt geschrieben, in der ich mein ganzes Leben lang gelebt habe; der Welt, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann. Diese Welt war. Jetzt ist unser Bild dieser Welt zuzerschlagen, und wir wissen nicht, was kommt. ... Wenn wir den Klimawandel zu meinem Szenario addieren: Ja, natürlich kann es dann auchsein. Was früher in 50 Jahren geschah, passiert heute in fünf Minuten. Vielleicht können wir uns aber auch durch ein Portal retten und in eine andere, rettende Dimension der Erde treten."Heute um 13 Uhr verkündet die nach einer turbulenten Krise, die Reinhard Wolff in der zusammenfasst , in beträchtlichen Teilen neu zusammengesetzteerstmals seit 2017 wieder einen- beziehungsweise derer zwei, um das Fiasko im letzten Jahr, als keine Auszeichnung bekannt gegeben werden konnte, auszugleichen. "Das Dilemma, die doppelte Preisvergabe nachzu betrachten, in denen es neben den besonderen Formen der Sprachschöpfung vor allem auch um ethnische Herkunft und Geschlecht gehen wird, ist kaum zu umschiffen", ist sich Harry Nutt in dersicher. Denn: Die Akademie stehe nunmehr unter ganz besonderer Beobachtung. "Paradox genug, denn bisher bestand die besondere Würde des Literaturnobelpreises ja nicht zuletzt in der durch Autonomie und Tradition beglaubigtender Akademiemitglieder."-Kritiker Rainer Moritz, wie die Buchhändlerin Petra Hartlieb (online nicht zugänglich) in der Presse von ihrem beschwerlichen Alltag als Jurorin desberichtet: "'Ich kann das nicht lesen, ich kann das nicht verstehen, ich kann das vermutlich nicht verkaufen' - so der Aufschrei der Gepeinigten, die E-Mail-Trost allein vom zweiten Buchhändler in der Jury erhält: 'Wir müssen das verhindern.' Es ist ein fundamentaler Irrtum anzunehmen, dass Literatur vor allem der Zerstreuung zu dienen habe undsein müsse."Claudia Mäder liest für diedie bisher unveröffentlichten-Texte, die nun in Frankreich erschienen sind. Warum der Autor die Texte seinerzeit nie veröffentlicht hat? "Einige von ihnen kreisen stark um, und möglicherweise, so wird gemutmaßt, hat Proust sein Buch letztlich nicht auf dieses Thema ausrichten wollen. Vielleicht, so eine andere These, war Proust aber auch einfach noch nicht zufrieden mit derdieser Texte. Etliche sind Fragment geblieben, bloß zwei sind ganz vollendet, einige brechen mitten in angefangenen Sätzen ab."Weiteres: Im porträtiert Michael Wurmitzer die für den Deutschen und den Österreichischen Buchpreis nominierte Schriftstellerin . Andreas Breitenstein hat für diedie Literaturszene im norwegischen besucht . Sieglinde Geisel unterzieht Roman "Schutzzone" dem Page-99-Test vonBesprochen werden unter anderem"Eine Familie" ( NZZ ),"A Taste of Honey" ( Freitag ), der Briefwechsel zwischenund FR ),"Denn es will Abend werden" () und"Metropol" ().