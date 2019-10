Dreißig Jahre nach dem Mauerfall behaupten plötzlich Politiker wie(die Linke) und(SPD), die DDR sei gargewesen. Es sei "höchste Zeit", fordert in derdagegen Cerstin Gammelin, "dass der Osten einen klaren Blick auf die sozialistische Vergangenheit wirft. Im Westen haben sich Generationen von Nachkriegskindern mit der Schuld ihrer Eltern befasst, auch dagegen rebelliert. Im Osten hat das nie stattgefunden; dabei ist es dringend nötig, weil das alte Dogma unwidersprochen weiterlebt. Im Staatsbürgerkundeunterricht lernte man, wissenschaftlich herzuleiten, dass manstand. Zweifel gab es nie. Es liegt auch an diesem Versäumnis, dass der AfD im Osten das Unfassbare gelungen ist, die friedliche Revolution teilweise für sich zu kapern. Wer nur gelernt hat,zu denken, der schwenkt eher von ganz links nach ganz rechts als zur demokratischen Mitte."In der zweifelt Claus Christian Malzahn nicht daran, dass es auch in der DDR "Anstand, Mut, Humanität" gab. "Aber diese Haltungen wurden vom System nicht befördert, sondern von den Menschengelebt. Im Herbst 1989 wurde in der DDR eine Parole wirkungsmächtig, die zuvor zum Repertoire westdeutscher Linker gehört hatte: Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. An dieser mutigen Haltung zerbrach die DDR, die so manche West-Linke für dengehalten haben. An dieser Dialektik knabbern sie noch heute. Und diese historische Verwechslung ist der eigentliche Grund für die aktuelle Begriffsverwirrung."