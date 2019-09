Es kommt nicht nur darauf an,jemand sagt, sonderner es tut, schreibt Richard Herzinger in einer Intervention für den: "Der Ruf '' war im Widerstand gegen den SED-Staat tatsächlich eine genuin demokratische Losung... In einem demokratischen Rechtsstaat verwandelt sich die Parole 'Wir sind das Volk' jedoch in den Ausdruck einer antidemokratischen, kollektivistischen und damit. Die Okkupation des Slogans durch eine gleichgerichtete, durch keine demokratische Legitimation dazu ermächtigte Minderheit suggeriert, 'das Volk' sei von einembeseelt, der über dem Recht und der mühsamen institutionellen Aushandlung von Kompromissen zwischen unterschiedlichsten Interessen und Ansprüchen stehe."In der analysiert Jan Feddersen zugleich, wie die AfD. Die Vokabel "Umvolkung" haben man aus Angst vorm Verfassungsschutz aufgegeben: "In Wahrheit aber wird dieses Framing der völkisch gesinnten Reinheit weiter bedient, nur äußert es Gauland zwischen den Zeilen, wenn er von der '' spricht, die in Gefahr stehe."In vielen Sicherheitsbehörden in Deutschland tummeln sich warnen Heike Kleffner und Matthias Meisner imin einem Auszug aus einem Buch zum Thema : "Inzwischen hat die Öffentlichkeit erfahren, dass, ehemalige Bundeswehroffiziere und aktive Reservisten für einen Tag X dieund Gegner in Gestalt von Kommunalpolitikerinnen und -politikern aus Rostock, Schwerin und Umgebung planten, Zehntausende Schuss Munition horteten und 200 Leichensäcke und Löschkalk bestellt hatten."Es gab schon mal eine. Das war 1989/90, schreibt Tom Strohschneider imund erinnert an ein paar Episoden, die schon in der Erinnerung verschüttet sind: "Dieziehen im Januar 1989 mit auf Anhieb 7,5 Prozent ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Bei den Europawahlen im Juni wiederholen sie dieses Ergebnis knapp. Helmut Kohl, der als angeschlagener Kanzler und CDU-Chef ins Wendejahr gestartet ist, kritisiert, die Reps um Franz Schönhuber zögen 'aus den Ängsten der Menschen Stimmen', in der BRD seien 'das Asylantenproblem und die Ausländerfrage' mit der 'verknüpft' worden."Wie sehrdurch seine nationalistische Politik seinemschadet, kann man in einem Artikel Nikolai Klimeniouks beinachlesen, der zeigt, wie diemanipuliert und begrenzt werden - gerade im IT-Sektor: "Die russischen Dienste Yandex, Mail.ru und VK hätten auch international eine, Facebook und Co. werden können. Dass das nicht passiert ist, liegt nicht zuletzt an der Politik des russischen Staates, der schon länger und immer stärker versucht, die IT-Branche auf Linie zu bringen und sie in diezu zwängen, um mit ihrer Hilfe die Internetnutzer (und eigentlich die gesamte Gesellschaft) in Schach zu halten."