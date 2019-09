"Faschos schreien dich an": Ulrich Rasches "Bakchen" am Burgtheater. Foto: Andreas Pohlmann



Euripides' "Bakchen" erzählen von der Zerstörung der Gesellschaft durch einen Gott in Menschengestalt, in Ulrich Rasches Inszenierung am Burgtheater wird Dionysos zu einem Menschen, der sich für Gott hält. Im Standard findet Stephan Hilpold das schon stark, eigenwillig, aber auch einseitig: "Die Bakchen als Identitären-Drama, wenn man so will. Doch um das intellektuelle Abwägen oder gar um ein Sowohl-als-auch geht es an diesem Abend nicht. Die Botschaft wird ins Publikum gebrüllt, und dafür bietet man alle Mittel der Überwältigung auf. Rammstein haben erst vor wenigen Tagen im Praterstadion gespielt, der Rammstein des Theaters ist jetzt an der Burg dran."



Nachtkritikerin Gabi Hift verzweifelt, dass Rasche dem seit Urzeiten verstörendem Stück jede Vielschichtigkeit ausgetrieben habe: "Alles andere lässt sich unter der Überschrift: 'Faschos brüllen dich an' subsumieren. Wie man davon - positiv - beeindruckt sein kann, ist mir ehrlich gestanden ein Rätsel. Aber am Ende gibt es Jubel und viele Bravos." Die Wiener müssen sich auf strenge Zeiten einstellen, fürchtet Wolfgang Kraliczek in der SZ nach diesem Saisonauftakt unter Martin Kusejs Intendanz: "Die dreieinhalb Stunden lange Aufführung verlangt den Zuschauern höchste Konzentration ab, ohne jeden Anflug von Witz oder auch nur Ironie. Hier wird Ernst gemacht."



Kraftmeier-Theater auch in Berlin: Vier Stunden sinnloses Sterben durchlitt Ulrich Seidler für die FR mit Thorleifur Örn Arnarssons "Odyssee" an der Volksbühne: "Der Abend will alles erzählen und doch jeden Mythos niederstrecken. Immer schön im Wechselrhythmus von Pathos und Ironie, von schwellender Opulenz und entseelter Distanziertheit. Warum nicht? Doch wie beliebig ist das zusammengesteckt! Wie schnell geht dem Gedanken die Puste aus! Wie klein und schwach sind im Getümmel die Schauspieler." In der Nachtkritik erkennt Christan Rakow auf eine gewisse Würtschenhaftigkeit der Inszenierung: "So hat die Inszenierung uns den Homer zubereitet: Kriegskerle vom Schlage des Odysseus und alle, die ihnen huldigen, sind kleine Würstchen. Aber Würstchen grillt man nicht in vier Stunden. Dafür hätten ein paar Minuten locker gereicht." Im Tagesspiegel fragt sich Rüdiger Schaper, ob das schon radikales Protz-Theater war oder noch die Probe.



Weiteres: Richtig umworben fühlt sich Daniele Muscionico von den neuen Intendanten des Zürcher Schauspielhaus, Benjamin von Blomberg und Nicolas Stemann, die zum Auftakt der Saison ein ganzes Festivals starteten: "So kraftvoll, körperlich und greifbar war eine neue Intendanz in Zürich schon lange nicht mehr begonnen worden." Im Standard unterhält sich Helmut Ploebst mit Janine Jembere über queer-postkoloniale Theorie im Tanz.



Besprochen werden Philip Glass' und Robert Wilsons "Einstein on the Beach" an der Oper Genf (NZZ, FAZ), Janis Knorrs Bühnenfassung der NSU-Protokolle am Staatstheater Kassel (Nachtkritik) und Charlotte Sprengers Lessing-Inszenierung "Minna von Barnhelm" am Schauspiel Bonn (Nachtkritik).