Zur Zeit wird in Berlin über ein Denkmal für die Opfer des deutschen Überfalls auf Polen diskutiert. Aber am Askanischen Platz, wo es stehen soll, ist noch viel Platz. Warum nicht dort auch einerrichten, schlägt der Historikerin dervor. Das gibt es in ganz Deutschland noch nicht. Dort könnte man ohne - ohne eine Nationalisierung des Erinnerns - "all das Leid und Unrecht dokumentieren, das mit dem Überfall auf unsere polnischen Nachbarn nur begann". Denn, so Frei, "die deutsche Okkupation in Polen [umfasste]dessen, was nationalsozialistische Großraumplaner für später ins Auge gefasst hatten. Emblematisch für den perspektivischen Wahnsinn des deutschen Rassenimperialismus steht der noch immer wenig bekannte, ohne den auch die Besatzungspolitik in Polen nicht zu verstehen ist."Derstellt einen Text frei online , der großes Aufsehen erregte. Frank, 80, ist der Sohn, des Generalgouverneurs Hitlers im besetzten Polen also. Und Niklas Franks Text beginnt mit einem finsteren Satz: "Obwohl ich gegen die Todesstrafe bin, habe ich sie meinem Vater." In der Folge legt Frank dar, warum erfür Wiedergänger der Nazis hält. Und dasfür einen Wiedergänger des deutschen Volks: "Hitler baute eine furchtbare Diktatur auf. Das deutsche Volk wehrte sich nicht. Für mich ist klar, warum: Unter den 80 Millionen Deutschen damals und heute waren und sind, von denen sich höchstens Hunderttausend aktiv für die Demokratie einsetzen. Die übrigen Demokraten grummeln abgeschlafft daheim vor sich hin. Folge: Die schweigende Mehrheit von rund 60 Millionen Deutschen würde sich gegen eine AfD-Diktatur nicht wehren."