Seine Machttechniken hat er von Berlusconi gelernt. Aber der Wegan die Macht wird auch geebnet von einer, die seinem zynischen Kurs zustimmt, schreibt der in Berlin lebende italienische Journalist Fabio Ghelli in der: "Laut einer Studie des US-amerikanischen Forschungsinstitut Pew Center ist Italien das westeuropäische Land, in dem nationalistische undam meisten verbreitet sind: Etwa 30 Prozent der Italiener haben eine 'sehr negative' Einstellung gegenüber Muslimen. Fast 90 Prozent lehnen Roma und Sinti ab."Für diemuss der Eiserne Vorhang erst noch fallen: Der Erfolg der Grünen ist ein rein westeuropäisches Phänomen, schreibt Nick Ashdown bei: "Die grünen Parteien erhielten 2,2 Prozent der Stimmen in Ungarn, 1,8 Prozent in Kroatien und vernachlässigbare Unterstützung in Bulgarien und Rumänien. Nurdes Europäischen Parlaments, die im Block der Grünen Europäischen Freien Allianz sitzen, kommen aus Ländern, die der EU nach 2004 beigetreten sind."Warum ist ein großer Teil der Bevölkerung in den neuen Ländern noch nicht, fragt der Theologein derin der Debatte zum dreißigsten Jahrestag des Mauerfalls (unsere Resümees ). Vielleicht weil die Kinder ihre Eltern nie befragten und dann in den Westen gingen. Jedenfalls findet Findeis ein weiteres Argument, umabzuschaffen: "Die gigantischen Milliardensummen, die seit 1990 als Sozialtransfers und Infrastrukturmaßnahmen in Ostdeutschland investiert wurden, haben bislang jedenfalls nicht dazu geführt, dass die Ostdeutschen ihr demokratisches Selbstbewusstsein durch ihre Erfahrungen in der westlichen Gesellschaft stabilisiert hätten. Es scheint geradezu, als hätten ihregegenüber dem Westen im Laufe der Jahre noch zugenommen, ja, als hätte sich eine Art kultureller Entfremdung vollzogen, die in offene Ablehnung des Westens umzuschlagen droht."Auch der Wirtschaftswissenschaftlerfordert eine. Wenn es im Osten (oder im Westen) an irgendetwas fehlt, dann nicht an Geld, meint er auf: "Öffentliche Investitionen scheitern derzeit nicht am Geld. Die Steuereinnahmen sind auf einem, die Steuerquote steigt seit Jahren. Geld ist ausreichend vorhanden, aber es fließt nicht schnell genug ab. Das Problem ist häufig, dass es gegen neue Projektegibt, die sich gegen neue Stromtrassen oder gegen Bahnlinien wehrt. Die umfangreiche Beteiligung der Bevölkerung, die eigentlich etwas Positives ist, verzögert mittlerweile Investitionsvorhaben sehr stark. Hinzu kommt, dass die Bauindustrie immer noch stark ausgelastet ist. Selbst wenn im Herbst ein Konjunkturabschwung kommt, kann man so schnell mit neuen öffentlichen Investitionen nicht gegensteuern. Die Soli-Abschaffung könnte man vorziehen, die wirkt sofort."