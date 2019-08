"All my Happiness is Gone", "Darkness and Cold", "Maybe I'm the only One for me" - alles Songtitel, die hart kontrastieren zur teils sehr fröhlich anmutenden Musik auf Comeback-Album , das er nach einer langen Pause vor wenigen Wochen mit der Bandveröffentlicht hat. Jetzt ist Berman, der aus seinennie einen Hehl machte, im Alter von nur 52 Jahren überraschend gestorben - kurz vor einer geplanten Tour und zur Bestürzung der Indie-Popszene, für die Berman seit den ersten Veröffentlichungen seiner Bandin den Neunzigern eine Art Säulenheiliger war."Bermans Musik schien den", schreibt Sarah Larson in einem sehr persönlichen Nachruf im. "Bis sie schließlich in unsere Ohren drang, war daraus Schönheit geworden, Weisheit, gar Humor. Auf seinem letzten, im Juli erschienenen Album war sein eigenes Leid bestürzend offensichtlich. Er hatte die Gabe,auf eine Weise zu artikulieren, die sich absolut vertraut anfühlte, so dass man sich im Umkehrschluss selbst weniger einsam fühlte. ... Er mag sich einsam gefühlt haben, aber er war es nicht. Bermans Freunde unterstützen ihn, sorgten sich um ihn. Sein Plattenlabel Drag City ließ ihn in den letzten Monaten bei sich wohnen. Seine Fans warteten gespannt auf seine Tour, die an diesem Wochenende beginnen sollte. Wir wünschen, er hätte nicht gelitten. Wir sind dankbar dafür, dass es ihn gab.Letzteres eine Anspielung auf eine Zeile in diesem Stück der Silver Jews:Besonders bitter im Rückblick: Diese lange, zur Veröffentlichung des Comeback-Albums beierschienene Story über Berman, derin die Zukunft blickt. "Wir beendeten unser Gespräch nachdem das Büro des Labels geschlossen hatte, aber noch vor Sonnenuntergang. David wollte diese Nacht nicht ausgehen. Es gab Songs, die wieder einstudiert werden mussten, Textzeilen, die es auswendig zu lernen galt. Nur noch 39 Tage bis zu den Proben. Etwas mehr als ein Monat, bevor erkonnte, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Er würde es wirklich versuchen, neue Verbindungen mit Menschen wertzuschätzen und einzugehen. Es besser machen. Doch fürs Erste hatte er keine weiteren Pläne." Weitere Nachrufe in taz und Tagesspiegel Robert Sheffs unter dem Künstlernamen "veröffentlichte Alben "Out of the Blue" (1978) und die 1976 entstandene Liveaufnahme "Trust in Rock" werden zur großen Freude von Diedrich Diederichsen wieder aufgelegt: In Sheffs Laufbahn, die ihn zeitweise zum Stooges-Mitglied machte, ihn aber auch an Hochschulen brachte, konvergieren schreibt Diederichsen in der: "Kulturelle Nähe und formale Ähnlichkeit zwischen Rock und Minimalismus sind immer mal wieder aufgefallen. Zwar wollte die eine Seite die Straße (plebejische Kunst) ermächtigen, während die andere Irrwege der High Art (leere Komplexität) zu korrigieren sich anschickte, also hier sozial transformierende, dort immanente Ziele überwogen. Dennoch haben sich beide Seiten immer mal wieder angenähert". Und "in eine neue Runde ging das Spiel natürlich mit Techno und Ambient. Dennoch kann man sagen, dass, das beide verband, nun auch die Pop- und Rockmusik auf Konzentration, ja Meditation und Spiritualität hin öffnete." Die Musik ist jedenfalls toll ekstatisch, dabei aber ziemlich fokussiert:Weitere Artikel: Oliver Jungen erklärt in derdie Hintergründe der-Serie "Free Meek", mit der der Rapperdarlegen will, wie ihn die US-Justiz vor mehreren Jahren drangsalierte und angeblich um mehrere Millionen Dollar brachte. In derwirft Isabel Herzfeld einen Blick zurück auf das Berliner Festival. Besprochen werden ein Abend mit Berliner Zeitung ) und "I", das neue Album von The Quietus ).