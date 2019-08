Luiz Zerbinis Ficus microcarpa in der Ausstellung "Nous les arbres" in der Fondation Cartier, Paris, 2019. Foto: Luc Boegly.

Als eine der ganz großen Ausstellungen feiert -Kritikerin Brigitte Werneburg die Schau "Nous les arbres" in der Fondation Cartier in Paris: "Gelehrt und gedankenreich, dabei gerne ein bisschen exzentrisch und auf intelligente Weise populär", jubelt Werneburg über das Konzept, das den Baum ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und den: "Die Fotografie könne deshalb nicht in der Botanik eingesetzt werden, meint der Spezialist für Urwälder Francis Hallé in einem ungemein erhellenden, zugleich amüsant geführten Gespräch mit Coccia. Sie hebe die Pflanze nicht genügend von ihrer Umwelt ab. Den Baum zu zeigen und seine Umwelt dazu, das gelingt, den vom Kurator Bruce Albert eingeladenen Yanomami-Künstlern aus dem brasilianischen Regenwald, meisterhaft. Sie stellen einerseitssehr genau heraus, vergessen aber weder die Affen und Papageien, die in ihnen zugange sind, noch die Eichhörnchen, Tapire und Schweine, die bei den Früchten und Samen unter ihnen fündig werden. Der Baum ist eben."Weiteres: Inempfiehlt Stefan Trinks eine Zürcher Schau im Museum Rietberg , die den Menschenzeigt und Trinks zufolge mit einer überraschenden Erkenntnis aufwartet: "Das Sehen in den Spiegel ist mithin nie das Momentum eines Status quo, vielmehr immer einoder die Zukunft." Für den spricht Benoit Loiseau mit der Musikerinüber ihre Ausstellung "Whose Jizz Is This?" im Hamburger Kunstverein unser Resümee ).Besprochen werden die Ausstellung "Book of Beast" im Getty Center in Los Angeles (deren mittelalterliche Tierdarstellungen Welt -Kritiker Matthias Heine einfach hinreißen), die Schau "Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe taz ) und die Ausstellung "Foto.Buch.Kunst" in der Albertina in Wien ( Tsp ).