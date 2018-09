Am Samstag findet in Berlin der "Marsch für das Leben" statt. In Moldau traf sich die Bewegung dergerade zu ihrem Weltkongress. Für die berichten Patricia Hecht und Christian Jakob über immer stärkere Restriktionen im Zeichen des triumphierenden Rechtspopulismus: "Inmachen, beflügelt vom Wahlsieg der rechten Lega Nord, die Kirchen mobil. Immer mehr GynäkologInnen beugen sich dem Druck und weigern sich, Abtreibungen durchzuführen. In derin Südtirol erreicht ihr Anteil mittlerweile rund 93 Prozent."Diesind mal wieder auf Grund gelaufen. Nach dem EU-Gipfel in Salzburg sieht sich Theresa May gedemütigt, weil die EU ihren Chequers-Plan, der eine freie Zirkulation der Waren, aber nicht der Dienstleistungen will, nicht anerkennt - mit dem Argument, dass man nicht ein halbes Mitglied der EU sein kann. Mays Position geht zu weit für die EU und nicht weit genug für die harten Brexit-Gegner in der eigenen Partei, kommentiert Jonathan Freedland imund sieht schwarz: "Das übliche Muster in europäischen Verhandlungen ist, dass der Stillstand bis zur 59. Minute der 12. Stunde andauert, bis die Politiker dann aus nächtlicher Sitzung auftauchen und einenpräsentieren. Aber das wird immer schwerer vorstellbar. Großbritannien fordert etwas, was vielleicht unmöglich ist - was bedeutet, dass die Aussicht auf einwächst. "Diepräsentiert ein ganzseitiges Manifest für eine, das angeblich "deutsch-französisch" initiiert ist und akademisch geprägt zu sein scheint - bei den Unterzeichnern ist allerdings kein Deutscher zu finden. Das Papier beruft sich aufund beklagt eine mangelnde Sozialpolitik: "Die Korrosion der- ob es sich um öffentliche Dienste und Infrastrukturen, um Arbeitsrecht oder um soziale Sicherheit handele - ist paradoxerweise sowohl einer der sichtbarsten Effekte der Integration Europas als auch ein Hauptfaktor seiner Desintegration."Zu feige, zu "" und zu "modisch" erscheinen dem Schriftsteller die, für deren europaweite Krise er in dernach Gründen sucht: "Die Sozialdemokraten haben sich von der' anstecken lassen und machen sich viel zu sehr gegen die Diskriminierung von Minderheiten stark. Sie haben damit die große Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern vergessen, die auch nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Siesie sogar. Sie kümmern sich um alles, was die Gesellschaft bunter macht, und haben vergessen, dass es auch um Zusammenhalt geht. Sie sind, so nennen das manche, zu liberal geworden."