Gestern wurde bekannt, dass das umstrittene Mauerspektakeldes russischen Regisseurs(unser Resümee ) aufgrund vondoch nicht stattfinden darf. Heute streiten die Feuilletons über die Entscheidung. Im-Feuilletonaufmacher erklärt, Leiter der Berliner Festspiele, er habebekommen und meint: "Es geht im Fall der Mauer um die Autorschaft der Geschichte und letztlich um einen, wenn auch in einer unerwarteten Variante: So wie die Geschichte der Schwarzen und People of Color nach den Regeln der Political Correctness nur von den Schwarzen und People of Color geschrieben werden soll, wehren sich hier die Ostdeutschen gegen eine gefühltevon ihrer Geschichte. (…) Und auch die westdeutschen Erbeverwalter wehren sich:Diese Generation ist groß geworden in der heroischen Zeit des alten Westens, im heroischen Anything goes, einem Klima unbeschränkter Möglichkeiten. Und da kommt nun dieser Russe und baut die Mauer wieder auf. Bezahlt von einem russischen Mäzen, verteilt er Visa, gibt keine Interviews und fragt nach unseren Daten."Den Berlinern entgeht eines "der aufregendsten Realexperimente", meint auch Ijoma Mangold auf, der bereits Ausschnitte aus dem Filmprojekt gesehen hat: "Was zwischen den Teilnehmern passiert (zu denen auch notorischegehörten), welche menschlichen Abgründe sich auftun, welche Mischung aussich in diesem geschlossenen System einstellt, das ist nur schwer zu glauben. Die Sexorgien gehören zum Harmlosesten."Auf erinnert indes Hannah Pilarczyk: "Sicherheit geht immer vor Kunstgenuss und. Wer da Zweifel hat, kann gern mit den Angehörigen der 21 Toten dersprechen, die durch Planungsfehler und fehlgeleitete Besucherströme zerquetscht und zertrampelt wurden." Und im Interview zeigt sich, Dau-Gegnerin der ersten Stunde, erleichtert: "Wir hatten zweimal einehier, also man braucht uns doch nicht vorzuspielen, wie es ist, wenn man in Unfreiheit lebt." Und weiter: "wissen Sie, das Argument, junge Leute, die da reingegangen wären - was ja noch offen ist, ob sie reingegangen wären -, die würden dann lernen, was Diktatur ist, weil sie das nicht mehr erfahren haben. Da kann ich nur sagen,gehen." Derbietet einen Überblick zu Stimmen und aktuellen Entwicklungen.Weitere Artikel: In derhat Sylvia Staude schon mal ein wenig georgische Luft im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst geschnuppert , wo aktuell in der Ausstellung "Lara protects me" Werke von jungen Künstlern und Modedesignern ausvorgestellt werden. Klein ist die Ausstellung, meint sie: "Man hat aber den Eindruck, sie sucht allemal den Anschluss an das, was iman Neuem und Hippem passiert." In der berichtet Annegret Erhard von den Messen für Gegenwartskunst und Design in. Ernüchtert kehrt Sabine B. Vogel ebenfalls in dervon der 13. Contemporaryzurück. Im schreibt Anne Katrin Fessler zur Eröffnung des Steirischen Herbstes.Besprochen werden ". Die Ausstellung" im Museum für Kunst und Gewerbe ( Zeitonline ), Fotografien von Berghain-Türsteherin der Galerie Deschler in Berlin ( taz ) und die Ausstellung "Im Zweifel für den Zweifel: Die große" im Düsseldorfer NRW-Forum ("Wird dem Thema in seiner weltpolitischen Wucht und gefährlichen Brisanz nicht wirklich gerecht", meint Alex Rühle in der