Heute berichten auch die deutschen Medien überKündigung als Chefredakteur der "" (Unser Resümee ). Hannes Stein kann die Kritik an Buruma in dernachvollziehen: "Es geht einzig und allein darum, ob ein bedeutendes Magazin, in dem jeder Intellektuelle von Rang und Namen gern veröffentlichen würde, ausgerechnetPlatz für einen Text einräumen sollte. Zweitens: Ian Buruma sagte im Interview mit '', es sei nicht seine Sorge, ob Ghomeishi schuldig ist oder nicht. Es ist aber. Denn es macht einen gewissen Unterschied, ob sich ein Schuldiger oder ein Unschuldiger dagegen wehrt, öffentlich an dengestellt zu werden."Und in derberichtet Christian Zaschke: "Dem niederländischen Magazinsagte Buruma: 'Ich hatte starke Reaktionen erwartet. Meine Hoffnung war, dass sich eine Diskussion darüber entwickelt, wie wir, die sich falsch verhalten haben, aber vor Gerichtworden sind.' Die heftige Kritik an ihm selbst empfindet er als 'ironisch', wie er sagt: 'Ich habe ein Themenheft über Menschen gemacht, die nicht von der Justiz, sondern von sozialen Medien verurteilt worden sind. Jetzt stehe ich selbst am Pranger.'"Im erklärt der Chemnitzer Politologe und Extremismusforscher, weshalb- undnicht unterschiedlich wahrgenommen werden sollten: "Gewalt, moralisch legitimiert, sei nur verständliche Gegengewalt gegen die strukturelle Gewalt des Staates oder gegen die konkrete der Polizei. Es mache einen riesigen Unterschied aus, ob ein wehrloser 'Fremder' attackiert wird, ein Schwacher, oder ein bewaffneter Polizist, ein Starker. Im ersten Fall sei dies feige, im zweiten Fall mutig. Aber: Das Leben eines jeden Menschen ist. Und: Ist ein 'Fremder' immer schwach, ein Polizist immer stark? Wenn eine strafrechtlich relevante Verschiedenheit besteht, dann die zwischen einer 'vorsätzlichen' und einer 'fahrlässigen' Tat, unabhängig von der Ethnie des Opfers."