Das schöne Presse-Selbstbild von der "" unterschlägt, dass es in der Regel nur wenige Journalisten oder Medien sind, die etwas wagen, während alle anderen brav mitmachen, schreibt in derder Anwalt, der sich für dieRedakteure in Haft einsetzt: "Von den regimetreuen Medien brauchen wir erst gar nicht zu reden. Wir schämen uns für sie. Aber in der Türkei gibt es auch Medien, denen man nicht direkt ansieht, dass siesind. Zaghaft bezeichnen sich ihre Mitarbeiter*innen als Journalist*innen. Manchmal behaupten sie sogar, ihre Tätigkeit sei für das Gemeinwohl. Aber Journalismus, der nichtkratzt, wäre ein Oxymoron. Journalist*innen einzusperren heißt, die Bewegungsfreiheit des Journalismus einzugrenzen."Nach der Niederlage des ""-Referendums gab es große Erleichterung, auch bei deutschen Sendern. Aber der Refombedarf bleibt bestehen, findet Perlentaucher Thierry Chervel in einem Gastbeitrag für dieund fordert eine Neuformulierung der Idee, die vom Internet aus denkt. Unter anderem schlägt er "ein" vor, "das nicht nur die Mediatheken und Archive der Sender pflegt, sondern auch als eine Internet-Kinemathek funktioniert... Denn Netflix wird sich nicht um dasvon Fritz Lang bis Fassbinder kümmern, und die Sender senden nur 'Tatort' und Mankell... Wäre das öffentlich-rechtliche System reformfähig, dann ließen sich solche innovativen Ansätze finanzieren, indem man diereduziert und Geld abzweigt. Mit einer Milliarde Euro ließe sich schließlich schon eine Menge anfangen."Außerdem: Angesichts rechtspopulistischer Angriffe, etwa durch die AfD, fordert in derdie Öffentlich-Rechtlichen auf, "deutlichere Zeichen ihres Reformwillens" erkennen zu lassen.(Via turi2 ) Offenbar hat diemal wieder eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die über die Zukunft ihrer Zeitung nachdenkt. Das Thesenpapier wird im Netz präsentiert: "Laut, plakativ, geistreich - so ist die. Auf Papier.ist unser Journalismus limitiert und schlecht durchdacht. Dabei sind dort unsere Leser*innen. Und bald nur noch dort. Es muss unseresein, das-Profil ins Netz zu bringen. Dabei müssen wir nicht die Ersten sein, die neue Technologien ausprobieren, aber wir sollten schneller das übernehmen, was uns hilft, besseren Journalismus zu machen."Die saudische Sendergruppehat, darunter die Seifenoper Noor, aus dem Programm genommen, meldet Dunja Ramadan in der SZ. Neben dem türkischen Verhältnis zu Katar stoße den Saudis die "" türkischer Serien auf, vielen Klerikern sei die Serie zu "unislamisch", so Ramadan: "Seit Jahren warnen sie vor demauf die arabische Gesellschaft. So soll die Anzahl der Scheidungen nach der Ausstrahlung von Noor rasant angestiegen sein - nachweisen lässt sich das natürlich nur schwer. 'Viele Frauen schalten den Fernseher an und sehen wie Muhanad dieser Frau - wie heißt sie noch mal - ah ja, Noor, hinterherrennt und dann vergleichen sie ihn mit ihrem Mann. Dabei ist das Schauspielerei! Ich schwöre bei Gott, es ist Schauspielerei., in Wahrheit mag sie ihn wahrscheinlich gar nicht', empört sich etwa der jordanische Scheich Wassim Youssef im arabischen Fernsehen. Tatsächlich sind in den letzten Jahren die Scheidungszahlen in der Region angestiegen: So lassen sich im ultrakonservativen Saudi-Arabien."Außerdem: Diepräsentierte gestern eine schön aufbereitete Liste von 167 Frauen , die sie in ihrennicht gewürdigt hatte.