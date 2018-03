In der schickt der Schriftsteller einen so engagierten wie traurigen Report aus: "Der Haiti-Besuch, Literaturnobelpreisträger und mutiger Streiter für Freiheit und Demokratie, fiel zusammen mit einem Sex-Skandal bei der Hilfsorganisation, deren Mitarbeiter Minderjährige missbraucht haben sollen. Kurz zuvor ging der, das für achtzehn Millionen Dollar renovierte Wahrzeichen der Stadt, in Flammen auf: Ein durch illegale Müllverbrennung verursachtes Feuer, für das keine Versicherung zahlt - in der Markthalle lagerten Waren und Geld. Der Staatschef Jovenel Moïse verspricht, den Wildwuchs in Haiti tätiger Hilfsdienste zu beschneiden, und vergisst dabei, dass sein Vorgänger und Ziehvater, alias Sweet Mickey, sich als Rap-Sänger und Politiker einer obszönen Sprache bedient, die von Frauenverachtung nur so strotzt: Der #MeToo-Bewegung bleibt hierzulande viel zu tun, wo Vergewaltigung als Kavaliersdelikt und Kinderreichtum als Altersvorsorge gilt."