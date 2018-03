Beileibe nicht uninteressant oder gar abwegig findet es-Kritiker Helmut Mauró, wenn sich etwa der Jazzpianistauf seinem neuen Albumzuwendet. "Mehldau verlängert den Gestus der Bachschen Melodik, führt also nicht die Melodie nach deren Gesetzen weiter, sondern lässt sieentgleiten. Es klingt noch ein bisschen wie das Original, aber das rhythmische Profil wird unscheinbarer, die Harmonien verlieren sich ins Unbestimmte, die Tonreihen sindvom eigentlich Melodischen abstrahiert." Und schließlich "hat Bach vorhandene Dogmenperfektioniert und damit die ideale Voraussetzung für diedes Jazz geschaffen." Hier eines von Mehldaus Bachkonzerten., Punkmusikerin und Mitbegründerin des russischen Protestkunstkollektivs "Pussy Riot", erklärt im Interview mit dem, was außer ihrer Konzerttour "Riot Days - Story Of Protest And Resistance" sie gerade noch beschäftigt: "Ich habe vor allem meine momentane politisch-künstlerische Hauptkampagne fortgesetzt: '!' Senzow ist ein ukrainischer Filmemacher, der derzeit eine zwanzigjährige Haftstrafe unter verschärften Bedingungen in einer russischen Strafkolonie verbüßt. Und das nur deshalb, weil er gegen Putinsprotestierte."Moderne Musiker lernen sich im Internet kennen und vernetzen sich "in Musikforen und in den Kommentarspalten von", wie Julia Lorenz die Gründungsgeschichte der interkontinentalen Bandin der erklärt . Deren "Debüt trägt die DNA einer Kindheit und Jugend, geprägt von Nintendo64 und Klingeltonwerbespots. Superorganism vertonen - wie man vielleicht nicht erwarten würde - das Lebensgefühl der Prä--Ära." Heraus kommt dabei "." Hier das neue Video:So enttäuschend fällt das Debütalbum "Everything Is Recorded" von Produzentenlegendeaus, dass-Kritiker Jan Kedves die Zeilen lieber dafür nutzt, um nochmal Russells frühere Glanztaten in den Neunzigern mit dessen Label XL Recordings in Erinnerung zu rufen. Im Video zur Single "Mountains of Gold" tummeln sich immerhin einige schöne Gastauftritte:Weitere Artikel: Anastasia Belina erinnert iman in Vergessenheit geratene Komponistinnen, darunter. In der porträtiert Hans Keller die Sängerin. Barbara Volkwein führt in derdurch die Streaming-Angebote für. Zur heutigen Beisetzung des Trikont -Machersbringt dieweitere Nachrufe von Robert Mießner ( hier ) und des Musikers und Poptagebuchschreibers hier ). Steen Lorenzen spricht imanlässlichneuen Albums "American Utopia" mit dem Musiker unter anderem über. Für diebesucht Jonathan Fischer den britischen Produzenten und Labelmacher, der mit seiner Arbeit die Musik Jamaikas in die Welt vermittelt hat. Das Ende der Printausgabe des britischen, ab heute nur noch online erscheinenden Musikmagazins stellt eine Zäsur dar, meint Gerrit Bartels im Tagesspiegel, und Tony Parsons fürchtet in der: "Der Schritt ins Digitale ist "". Auf bespricht Fabian Wolff das Album. Hier ein Video daraus:Besprochen werden außerdem ein Auftritt von Baritonmitam Klavier ( Standard ), ein-Abend mit dem NZZ ) und ein Auftritt von Berliner Zeitung ).