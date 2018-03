Schwerpunkt zum Tag der Frau

Heute ist der ersteseit #. Diebringt ein ganzes Riesendossier unter dem Titel "" zur Frage: "Wie muss Körperpolitik im Jahr 2018 aussehen." Und schon der erste Satz des spricht einen Widerpruch an: "Die Unterscheidung zwischen, also zwischen sozialem und biologischem Geschlecht, war ein Meilenstein in der feministischen Theorie. Und trotzdem gibt es Themen, da muss man über diesesreden."Im Moment von Kämpfen um Abtreibung und Gewalt gegen Frauen ist Heide Oestreichs erste Frage : "Müssen wirverabschieden?" und "Bedeutet die 'Rückkehr zum Körper' also eine Abwendung von Butlers These, dass auch dersei? Das ist meines Erachtens dieheute." Aber sie besteht auf der Notwendigkeit des Butlerismus: "Wieso? Weil jeder Versuch, zwei biologische Geschlechter anhand von Materie dingfest zu machen, dazu tendiert, dieseoder bestenfalls komplementär zu setzen."Über die gleiche Frage spricht Patricia Hecht mit der Psychoanalytikerin Sophinette Becker, die den Diskurs über die "" der Geschlechterdeutet: "Möglicherweise sind in einer Welt, in der viele gezwungen sind, immer wieder Arbeitsplatz und Wohnort zu wechseln, flüssige und flexible Identitäten viel adäquater." Sehr viel konkreter zur Sache geht es in einer Recherche von Dinah Riese und Hanna Voss: "Die Lage vonist in einigen Regionen Deutschlands katastrophal.machen Abbrüche." Unter anderem stellt sich heraus, dass weder die Bundesländer noch die Ärztekammernüber Praxen, die Abtreibungen durchführen, nennen können. Im Berlin-Teil kann Dinah Riese immerhin melden , dass der"künftig veröffentlichen will, wer in Berlin Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Bisher werden ÄrztInnen, die selbst über ihr Angebot informieren, strafrechtlich verfolgt."Außerdem: ein Gespräch mit der Autorin, in deren Roman "Die Gabe" die Frauen stärker sind als die Männer. Eine Recherche über, die nicht in der Bundespolizei dienen dürfen (wo mannachweisen muss). Ein Gespräch mit der Rapperin FaluenzA über die Probleme von. Elisabeth Kimmerle schreibt über den Begriff des "" und die exorbitante Zahl von Morden an Frauen in der Türkei (über 400 im Jahr 2017 mit einer großen Dunkelziffer). Im Vergleich zum Vorjahr war das ein, schreibt Can Dündar in der. Im-Interview mit Meredith Haaf spricht die feministische Historikerin Mary Beard über das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen und über dasIm-Dossier geht Alice Bota der Frage nach, warum inso viele Frauen einen Männertyp wie Putin verehren und dabei oft ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen in den Rücken fallen: "Schaut man genauer hin, dann erkennt man: Dieder jüngeren Zeit stammen von Frauen. Es waren, die NGOs als ausländische Agenten klassifizieren ließen, weibliche Politiker, die Aufklärung über Homosexualität bestrafen lassen wollten. Und auch das gehört zur Wahrheit: Jenezur 'Ordnungswidrigkeit', gegen die die Aktivistin Aljona Popowa kämpft -hat sie dem Parlament zur Abstimmung vorgeschlagen." Seitdem nehmen die Opferzahlen in den Statistiken des Innenministeriums "rasant zu, sagt Aljona Popowa: 51 689 'Ordnungswidrigkeiten' im ersten Halbjahr 2017,wie früher in einem ganzen Jahr, und das sind nur die offiziellen Fälle."Über 130 Millionen Mädchen besuchen weltweit keine Schule, weniger als 20 Prozent der Frauen haben in Entwicklungsländern Zugang zu finanziellen Dienstleistungen, erinnert die Komikerinin derund fordert mehr Investitionen in Bildung: "Jedes weitere Schuljahr bedeutet etwaim Erwachsenenalter. Dieses Geld geben Frauen dann meistens sinnvoll für ihre Familien und die Gemeinschaft aus. Das belegen etliche Studien. Leider haben noch immer über eine Milliarde Frauen nicht einmal Zugang zu einem Bankkonto. Erhielten Mädchen den gleichen Bildungszugang wie Jungen, hätten Entwicklungsländer- Geld, das diese wiederum in Schulen, Universitäten, Lehrerinnen und Lehrer investieren können."Wo bleibt #MeToo in der muslimischen Gesellschaft, fragt indesin der. Der sexuelle Übergriff sei "", meint sie mit Blick auf den Koran und die Hadithe: "Das männliche Geschlecht hat gemäß den autoritativen Texten des Islam ein. Der Mann kann danach nicht lernen, seinen Sexualtrieb zu beherrschen, sondern die Frau soll außerhalb des Hauses Haare und Körper verhüllen, damit der Mann nicht sexuell gereizt wird. Deshalb wird in islamischen Gesellschaften auch, weil a priori davon ausgegangen wird, dass die Frau den Mann verführt hat. Wer nach diesen Prinzipien sozialisiert wurde, hat Probleme zu verstehen, dass er sich zurückzuhalten hat, auch wenn er auf Mädels trifft, die sich amüsieren wollen."Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts, einer Rechtsreferendarin dasaus religiösen Gründen zu untersagen, widerspricht demund der Pflicht des Staates zu weltanschaulicher Neutralität, meint Matthias Drobinski in der: "Religionsfreiheit ist das. Es ist um dieser Freiheit willen zumutbar, eine Frau mit Kopftuch im Gerichtssaal zu ertragen. Es müsste aber auch der Referendarin zugemutet werden, diesen Gerichtssaal zu verlassen, wenn sie befangen sein könnte. Das Recht auf gegenseitige Zumutung hat seine Grenzen. Eine Burka hätte bei keiner Staatsvertreterin etwas zu suchen: Der Bürger kann erwarten, auf einzu treffen."Skeptischer zum Kopftuch äußert sich im Gespräch mit dem Wiener: "Setzen Sie sich doch an einen bestimmten Platz in Wien, wo viel Migrationshintergrund ist, und schauen Sie sich das Straßenbild an. Da gibt esmit Kopftüchern. Die gab es vor zwanzig Jahren nicht und auch nicht vor zehn. Wir müssen uns fragen: Was ist passiert, dass kleine Kinder Kopftuch tragen? An der Zunahme der Kopftücher kann man den Einfluss desfestmachen."Heute wird inder Text für ein Referendum zur Liberalisierung vonvorgelegt. Suzanne Moore begrüßt imden gesellschaftlichen Aufbruch, den die Debatte in Irland ausgelöst hat: "Die Dynamik für die Liberalisierung von Abtreibung in der irischen Öffentlichkeit und bei den Politikern sagt uns eine Menge über die heutigen Kulturkriege. Zum Beispiel, dass siekönnen und dass die Gesinnung sich verändern kann. Und sie erinnert uns daran, dass weibliche Autonomie stets in Gefahr ist, dass es das Zielin einem Kulturkrieg ist, den weiblichen Körper seiner Autonomie zu berauben, sei es durch Jungfräulichkeitstests oder Beschränkung des Zugangs zu Verhütungsmitteln oder legaler Abtreibung."