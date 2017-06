Es gibt eine neuein Berlin: türkische Journalisten, Künstler und Intellektuelle, die vor den jüngsten Verfolgungen geflohen sind und denen dieheute ein kleines Dossier widmet. Ali Çelikkan beschreibt , wie sich dasanfühlt: "Anders als die Türken, die früher kamen, sind wir Neuankömmlinge hoch privilegiert, für uns ist es geradezu unerträglich leicht, in Berlin zu leben. So traurig es ist - das verdanken wir. Es sind die Künstler, Akademiker, Journalisten, die gebildeten Massen, die es rausschaffen. Die Leute, die gerade aus Cihangir nach Berlin kommen, haben viel mehr gemeinsam mit denen, die sie hier treffen, als mit ihren ultrakonservativen Nachbarn."muss um die Unterstützung derbetteln, falls sie mit Mehrheit weiterregieren will, eine protestantische nodirische Partei, die von dem fundamentalistischen Pastorgegründet worden war und sich vehement gegen das Karfreitagsabkommen wehrte. Die Partei mag auch keine: "Die aktuelle Parteiführereinwiederholte noch letztes Jahr, dass sie 'an die Vereinigung von Mann und Frau' glaubt. Gleichermaßen widersetzt sich die DUP der, die in Nordirland verboten ist, es sei denn das Leben der Schwangeren ist in Gefahr."Es ist etwaspassiert, wundert sich Paul Taylor bei: "Europa ist durch politische Umwälzungengestellt. Auf einmal steigt Frankreich nach einem gefährlichen Jahr in der EU auf und Britannien läuft auf Grund."Nachin rund 200 russischen Städten wurden am russischen Nationalfeiertag hunderte Demonstranten festgenommen, darunter auch Organisator. Auslöser für die Protestwelle, die im März ihren ersten Höhepunkt hatte, war eine fünfzigminütigeüber die Sommersitze, Luxusjachten und Auslandssitze des russischen Premierministers, die Nawalny bei Youtube veröffentlicht hatte, so Thierry Chervel kürzlich in der. Unter diesem Link ist der Film mit englischen Untertiteln zu sehen:Diese jungen Russen, die protestieren und dabei langjährige Haftstrafen risikieren, sind keine politischen Revolutionäre, meint in derder russische Journalist Nikolai Klimeniouk. Laut einer neuen Studie sind sie vielmehrund. Das es der russischen Regierung gelingt, diese "ängstlichen Hedonisten" gegen sich aufzubringen, zeigt, wie abgehoben sie inzwischen ist, so Klimeniouk: "Der Staat verlangt, und die jungen Menschen, die nichts für selbstverständlich halten und keine Autorität ohne weiteres hinnehmen, begreifen nicht, warum sie keine Gedichte auf der Straße lesen oder keine Handyspiele in einer Kirche spielen dürfen und warum sie nicht auf eine Demo gehen können, wenn ihnen danach ist. Wladimir Putin ist jetzt schon fast achtzehn Jahre an der Macht; er selbst, seine Gefolgsleute und sein System sind viel zu uncool, langweilig undgeworden."