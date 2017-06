In derversichert Dorion Weickmann, dass' neues Stück "Kreatur" ihren Kritikern kaum als Munition dienen kann: "Es ist körperästhetisch wie konzeptionell messerscharf gezeichnet und wird von einem Ensemble getanzt, das sich aufs Äußerste exponiert."Im-Gespräch mit Mounia Meiborg erzählt der deutsche Regisseurvon seinem Theaterprojekt in der nordirakischen Stadt, in dessen Flüchtlingslagern er mit kurdischen Laien die alte Sufi-Dichtung "Die Konferenz der irakischen Vögel" auf die Bühne bringt: "Es ist verblüffend, wie passend dieser Text ist. Die Vögel in dieser Geschichte sind auf einer langen Reise. An einer Stelle heißt es: '. Einige sind in den Bergen verdurstet. Einige töteten sich selbst.' Die Spieler nahmen sich den Text ohne falschen Respekt für ihre eigenen Geschichten. So etwas wie Werktreue kennen sie glücklicherweise nicht. Wir überspringen also dieses ganzeund können direkt ansetzen bei der Frage: Warum spielen wir? Das ist Theater wie an der Quelle. Jemand will etwas sagen, steht auf und sagt es. Und weil nach seinem Auftritt die Stimmung gedrückt ist,, damit es weitergehen kann. In gewisser Hinsicht ist das sehr archaisch."Weiteres: Dorothea Marcus durfte für dienach Porto Alegre reisen , wo gleich zwei braislianische Regisseure auf Initiative des Goethe-Instituts ' Drama "Die lächerliche Finsternis" aufführten, eine Fortschreibung von Joseph Conrads "Herz der Finsternis". In der freut sich Lilo Weber über das Ensemble Tanz Luzerner Theater , das Kathleen McNurney mit sicherer Hand zusammengestellt hat. Im berichtet Stefan Ender vonhochkarätig besetztem "Don Carlos" mitbei den Wiener Festwochen: "Das von Verschleißerscheinungen verschont gebliebenefesselte wie eh und je, lediglichist im Lauf des halben Bühnenjahrhunderts etwas kürzer geworden."Besprochen werden"Pique Dame" in Stuttgart ( NZZ ), die Fortsetzung des gemischten Karlsruher "Rings" mit Thorleifur Örn Arnarssons "Siegfried" ( FR ), ein Doppelabend mit Debussys "La Damoiselle élue" und Honeggers "Jeanne d'Arc au bûcher"an der Frankfurter Oper () undInszenierung der Komödie "Arsen und Spitzenhäubchen" in Stuttgart ().