Viel retweetet wird ein Post von Ian Dunt auf, der versucht, diezu beziffern und mit Erstaunen feststellt, dass das Thema imauf kleiner Flamme gekocht wurde - von beiden Seiten: "Nichts davon ist während der Wahl diskutiert worden. Das ist nicht ein Elefant im Raum. Es ist, der sich mit Tempo nähert, und wir haben zugesehen, genickt und mit unserer kleinen Tea Party weitergemacht. Wennwollen, was bei dieser Wahl geschah, werden sie bestürzt sein über unsere Leichtfertigkeit."Nick Cohen nimmt imaufs Korn, einen ehmaligenKolumnisten aus allerbesten Kreisen, aber mit superlinken Ansichten. Heute ist erwichtigster Berater und wird es bleiben, falls Corbyn die heutige britische Wahl gewinnt. Cohen zitiert Milnes Vorwort zu dem DDR-apolegetischen Buch "Stasi State or Socialist Paradise? - The German Democratic Republic and What Became of It", in dem die Autoren John Green und Bruni de la Motte zum Beispiel behaupten, dassein recht korrekter Geheimdienst gewesen sei, der Dissidenten "habe. "Milne stimmte zu. Das kommunistische Ostdeutschland sei von Angela Merkels vereintem Deutschlandworden, sagt er. Den Stasi-Staat zu denunzieren, sei so etwas wie ein 'Loyalitätstest für moderne Deutsche' geworden. Aber Milne durchschaut diese Spiel. Merkel und andere Verteidiger des Westens wollen uns vergessen machen, dass die Kommunisten 'lange vor allen anderenschufen und den Arbeiternan ihrem Arbeitsplatz gaben als die meisten Angestellten im heutigen Deutschland genießen'."Nach den Terrorattentaten feiern britische Medien die "", die Rückkehr zur Normalität, als sei nichts gewesen. Brendan O'Neill sieht darin in dergewiss eine Qualität, aber auch eine Gefahr, "nämlich dass wir, indem wir die Normalität nach dem Terror zelebrieren, auch. Dass wir mit unserem 'Das bringt mich nicht aus der Ruhe' auch Greueltaten akzeptabel machen. Zu einem akzeptablen Teil unseres Lebens - wie Zugverspätungen."Außerdem zu den britischen Wahlen: Jenny Anderson erzählt auf"wievor der UK-Wahl ihren 20-Punkte-Vorsprung verspielte".