", titeltnach der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen, die Emmanuel Macron eine absolute Mehrheit in Aussicht stellt. Trotz der Schwächung ihrer traditionellen Parteien der, stellt Macrons Erfolg ein "der erschöpften Fünften Repbulik" dar, analysiert Grégoire Biseau in- denn die Fünfte Republik ist ein auf diekonzentriertes Regime. "Nach der ersten Runde der Präsidentschaftwahlen schien Macron verdammt, mit einer schwachen Mehrheit zu regieren... Nun hat ergewonnen. Und es bleibt nichts als anzuerkennen, dass er es diesmal nicht günstigen Umständen, sondern einerverdankt."Sein starkes Mandat hatallerdings bei fast schockierenderhalten. Pierre Briançon und Nicholas Vinocur schreiben indazu: "Umfragen, die Macron eine absolute Mehrheit voraussagten mögen seine Anhänger vom Wählen abgehalten haben. Die republikanischen Wähler scheinen sich in diezu haben, und Wähler populistischer Parteien bei den Präsidentschaftswahlen haben sich diesmal entschlossen, fernzubleiben. Dies sind mögliche Erklärungen für die überraschend geringe Wahlbeteiligung, die einenzu den letzten drei Parlamentswahlen bilden, bei denen die Wahlbeteiligung bei 61 Prozent lag."Dieist ausgeblutet, stellt Gaël Brustier infest - und nicht nur die französische: Denn "der französische Fall ist nicht zu trennen von einer Entwicklung auf. Die Krise der Sozialdemokratie hat sich beschleunigt, während die radikale Linke nicht weiß, wie sie sich neu definieren soll. Im Herzen der sozialdemokratischen Parteien macht weht unterdessen ein, während die Parteien selbst seit 1980 wirtschaftspolitisch dem europäioschen Konsens folgen. In allen Gesellschaften haben dieund eine Reihe von technologischen Veränderungen zu tiefgreifenden Konsequenzen geführt."Jeremy Corbyn und Theresa May haben beide versprochen, den" zu erfüllen. Aber wer ist das Volk, das zur Hälfte hierhin und zur Hälfte dorthin neigt? weiß es im Blog derauch nicht so recht. Klar ist nach der Wahl nur, dass Theresa May mit ihrer Strategie gescheitert ist, "das Volk" für den unausweichlichenhinter sich zu sammeln, den sie ursprünglich selbst für falsch hielt: "Um an die Macht zu kommen musste May vorgeben, auch sie träume den unmöglichen Traum. Sie unterstützte einen unechten Populismus, wonach dieder Brexitbefürworter als 'das Volk' auferstand. Das ist kein Konservatismus, das ist reiner Rousseau. Der Volkswille artikulierte sich am heiligen Referendumstag und darf niemals in Frage gestellt werden." Mays Entscheidung, obwohl sie eine starke Mehrheit hatte, war dann auch die "unvermeidliche Folge ihrer völkischen Rhetorik. Eine arbeitsfähige Mehrheit war nicht genug - das vereinigte Volk musste ein vereinigtes Parlament haben und einen einzigen, unangefochtenen Führer:, die auf den Klippen von Dover steht und ihren Speer der Souveränität gegen die verdammten Kontinentaleuropäer schüttelt."In der spricht Hanns-Georg Rodek mit dem britischen Regisseur und Aktivistenüber den überraschenden Stimmengewinn von. Der steht nun auch im Innern seiner Partei vor gewaltigen Herausforderungen, sagt Loach: "Die einfachen Mitglieder unterstützen Corbyn, die Fraktion ist ihm feindlich gesinnt. Sie hat zwei Jahre lang versucht, ihn loszuwerden. Corbyn muss die Kontrolle über die Parteimaschine erlangen."