Drei Sätzehaben einen riesigen Widerhall in Amerika: "Die Zeiten, in denen wir uns auf anderekonnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt." Und: "müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen." Der schreibt dazu in einer Rubrik namens "Kaffeeklatsch", dass Merkel damit nach Brexit und Trump einerseits und der Wahl Emmanuel Macrons andererseits: "Bei vielen Themen von europäischer Verteidigung bis zu europäischen Verträgen hat sich ihr Ton: hin zu etwas Kühnerem, Offenerem und weniger Geschäftsmäßigem. So funktioniert Merkel. Sie istin ihrer Anpassungsfähigkeit - bis sie es nicht mehr ist."Auf deutet Yascha Mounk an, dass die Europäer eigentlich ganz verrückt nach Donald Trump seien: "Gerade weil er alles repräsentiert, was die Europäer an Amerika verabscheuen, bestätigt Trump all ihre Überzeugungen. Tatsächlich verachten die Europäer die Amerikaner wie der philosophische Onkel seinenund die schöne Geliebte in seinen Armen. Um einen Begriff aus der Psychologie zu verwenden: Die Europäer leiden unter einem."