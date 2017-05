Die-Redakteur Thomas Thiel in so bewegenden Worten, als sei er einer der-Herausgeber, können mit dem, das Bibliotheken den Verleih von Zeitungsartikeln auch online erlaubt, einpacken: "Wenn die Nationalbibliothek mit ihremum sich werfen darf, lohnt der Blick in die digitale Zukunft nicht mehr. Das vorliegende Gesetz lässt nur den Schluss zu, dass Minister Maas die Marktwirtschaft im Pressewesen abschaffen und eineetablieren will."Presse und Medien betrachten sich gern als. Aber die jüngste Geschichte in der Türkei oder Ungarn zeigt, wie leicht sich Medien abwickeln lassen, wenn es eine starke Regierung nur will. Insind dieauch schon gleichgeschaltet. Nun sollen mit einem Antimonopolgesetzstärker unter Regierungskontrolle gebracht werden, schreibt Paul Flückiger im: "Im Fadenkreuz der PiS stehen dabei erklärtermaßen vor allem Verlage mit. Laut Elzbieta Kruk (PiS), der Vorsitzenden des Kulturausschusses des Sejm, befinden sich in Polen fast 80 Prozent der Verlagshäuser in ausländischer Hand. Eine so hohe Auslandskapitalbeteiligung ist EU-weit einzigartig. Drei Viertel davon werden angeblich von deutschen Unternehmen dominiert. 'Sollen wirklichdie polnische Regierung kontrollieren?', fragt deshalb Kruk."Diemöchte ins Internet hineinregieren, indem eszwingt, bestimmte Inhalte vonzu privilegieren, schreibt Lars Klingbeil beimit Verweis auf den am vergangenen Montag beschlossenen Leitantrag für das Programm zur Bundestagswahl 2017 (hier als pdf- Dokument ). Schon 2013 hatte die SPD ähnliche Ideen, die auf eineund einiger approbierter Privatmedien im Netz hinausliefe: "Letztlich würde das bedeuten, dass die Suchalgorithmen von Google oder anderen Suchmaschinenanbietern die Angebote bestimmter Medien höher einstufen müssten. Der SPD-Vorschlag von 2013 sah vor, dass die Öffentlich-Rechtlichen' würden, während private Verlage sich einemfür eine privilegierte Behandlung unterziehen müssten. Selbst wenn diese Praxis nicht auf die Öffentlichen-Rechtlichen beschränkt würde, wäre sie kaum mit der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit sowie der Wettbewerbsfreiheit vereinbar."