Am Wochenende hattebereits in London gezeigte Inszenierung von Hector Berlioz' Faust-Komposition "La damnation de Faust" an der Staatsoper im Schillertheater Premiere. Die Version des Monty-Python-Mitbegründers unter der musikalischen Leitung von Sirstößt bei den Kritikern auf geteiltes Echo. In derschreibt Julia Spinola: "Deportation, Viehwaggons, schließlich ein, Leichenberge mit KZ-Opfern zu den verklärenden Klängen der christlichen Apotheose am Ende, dazu haufenweise ungebrochene, wenn auch vermutlich in kritischer Absicht dargestellte antisemitische Klischees wie das der Juden als Volksparasiten, wenn im Floh-Couplet einkrabbelt - das alles macht diese Inszenierung schier unerträglich, ja zu einem."-Kritiker Niklaus Hablützel ist ebenfalls fassungslos: "Gilliam hätte ebenso gut bei irgendeiner'einmal Nazi mit alles' bestellen können. Sie sind jetzt überall. Was immer Mephisto dem Faust vorzaubern muss, es sind Nazis mit Stechschritten, Rhönrädern, Braunhemden, Sturmgewehren und Juden. Die sind immer gut zu erkennen am Stern und daran, dass sie auf Koffern sitzend auf den Zug nach Auschwitz warten." Und im schimpft Ulrich Amling: "auf schnoddrige Weise".Die "Assoziationen funktionieren", findet hingegen Peter Uehling in der. Und-Kritiker Martin Wilkening schwärmt: "Die Vielschichtigkeit der Musik, ihren aufgesplitterten Klang und den immer wieder von Gegenkräften unterbrochenen Fluss, lässt Simon Rattle am Pult der Staatskapelle alserleben, in dem derund die feine Lyrik ebenso Raum finden wie die grotesken, aber niemals grobschlächtig gespielten Klangphantasien bei Fausts Höllenritt. Von makelloser Präsenz sind die Chöre."Mit viel Krach ist die bisher größte und teuerste Ausgabe des Festivals Theater der Welt in Hamburg angekündigt worden. Wenn die Einnahmen dank Sponsoring und Spenden schon vorher abgeklärt sind, ist Publikumsinteresse Nebensache, meint -Kritiker Stefan Grund nach den ersten enttäuschenden Aufführungen: "Das Festivalprogramm, geschrieben im möglichst politisch korrekten, leider völlig, ist denn auch eher verwirrend als erhellend. Wegen des schleppenden Vorverkaufs bieten die vier Kuratoren eine täglichevon 11 bis 12 Uhr an. Das ist ein weiteres. Die Intendanten erklären potenziellen Besuchern persönlich, worum es sich eigentlich bei den Aufführungen im Einzelnen handelt. So peinlich war noch kein Theaterfestival." In derärgert sich Till Briegleb über die Als "Deutschland-", "Europa-" und "Weltpremieren" gepriesenen Stücke.Weiteres: Nicht besonders wehmütig schaut-Kritiker Andreas Rossmann aufknapp siebenjährige Intendanz am Schauspielhaus Bochum zurück.Besprochen werden:und Oper "South Pole" am Staatstheater Darmstadt (), die bei den Wiener Festwochen aufgeführte Oper "Les Robote ne connaissent pas le Blues" vonund Standard ), Inszenierung von Gerhart Hauptmanns "Die Weber" am Thalia Theater Hamburg (), das beim Festival Theater der Welt gezeigte vom chinesischengezeigte Eröffnungsstück "500 Meters" (), Requiem "Letzte Menschen" bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen ( nachtkritik ) und das 20. internationale figuren.theater. festival . in Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach ( nachtkritik ).