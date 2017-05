In muslimischen Ländern gibt es einen starken Anstieg von schreibt Krithika Varagur inund verweist etwa auf aktulle Fälle in Indonesien und Pakistan. Er macht dabei für die Blasphemieparagrafen in diesen Ländern eine überraschende Quelle aus: den: "Das britische Kolonialreich hat in den meisten seiner ehemaligen Kolonien Spuren in den Blasphemiegesetzen hinterlassen. Zum Beispiel waren in IndienBlasphemieparagrafen erlassen worden, deren Erbe das heutige Pakistan nach der Teilung von 1947 ist. Die Verbreitung dieser Gesetze zielte damals staatlicherseits darauf ab, eineund Harmonie in den kolonialen Besitzschaften zu erreichen."