Digitalisierung

KI frisst nicht nur unverhältnismäßig Energie, auch ihr eigenes Denken ist nur vorgetäuscht, meint der Neurobiologe Wolf Singer auf den Wissenschaftsseiten der FAZ. Es ist letztlich nur abgesaugtes menschliches Wissen: "Die Maschinen tun nichts anderes, als diese bereits von kreativen Menschen hochgradig strukturierte Datenbasis zu durchforsten und nach den statistisch wahrscheinlichsten Symbolfolgen zu suchen, die zu den Prompts, den Fragen, am besten passen. (...) Aber es bleibt dem interpretierenden Menschen vorbehalten, Sinnvolles von Unsinnigem zu unterscheiden. Der Maschine bleibt die lebensweltliche Bedeutung der von ihr nach statistischen Wahrscheinlichkeiten aneinandergereihten Symbole verborgen. Und hier liegt die große Gefahr. Die Maschinen wissen nicht, was sie tun, sie täuschen uns mit geborgtem Wissen, das wir ihnen unter Verletzung urheberrechtlicher Normen übertragen haben, und interferieren jetzt über das Internet mit unserer Lebenswelt, als seien sie mit Gewissen ausgestattete Partner. Sie einzuhegen ist dringlich. Dazu bedarf es internationaler Kontrollorgane, die Entwicklungen überwachen und verbieten können, und ähnliche Befugnisse haben wie die Internationale Atomenergie-Kommission."