© Elena Helfrecht

2024 hatmit " Plexus " eines der besten Fotobücher der letzten Jahren in Deutschland vorgelegt (mehr hier ).Die Erstauflage war, Helfrecht stand damit weltweit auf mehreren Shortlists in der Kategorie "Fotobuch des Jahres", und hat den einen oder anderen Preis bekommen. Dass dieser Erfolg bisher keine dementsprechende Abbildung ingefunden hat, dürfte niemand überraschen, schon gar nicht Leser und Leserinnen von Fotolot, die ich über die Jahre in jene Mischung auseingeführt habe, die im deutschen Kulturbetrieb vorherrscht.2024 waren Auszüge aus "Plexus" in Schwandorf und in der Berliner Off-Galerie "Alles Mögliche" zu sehen. Dazu Ausstellungsbeteiligungen in regionalen Institutionen wie dem Stadtmuseum Hofheim und der Museumsgalerie Roßhaupten. Das war's. Helfrecht selbst sagt, dass sie in Deutschland oft das Feedback bekommt, dass ihre Arbeitenseien, dazu ohne klare Aussage, und dass die Leute in unsicheren Zeiten etwas Schönes oder zumindest Positives sehen wollen.





© Elena Helfrecht

Nun hat sie mit "Unternächte" ein neues Buch vorgelegt, und was ich vom Verlagso höre, gibt es dafür bereits so viele Vorbestellungen, dass die Erstauflage genauso schnell ausverkauft sein dürfte wie bei "Plexus".Als ich zum ersten Mal von diesem Projekt gehört habe, war ich zugegebenermaßen skeptisch, dass seinewieder jener bäuerlichen Umgebung entspringen sollte, in der Helfrecht aufgewachsen ist. Bereits in "Plexus" hat sie in beeindruckender Weise eineerschaffen, die das klassische Thema "" (wie in Charlotte Brontés "Jane Eyre" oder Alfred Hitchcocks "Rebecca") in Verbindung mit Elementen aus Edgar Allen Poes Schauergeschichten in den bayrischen Wald überführt. (In Poes "Der Untergang des Hauses Usher" entspricht der heruntergekommene, baufällige Zustand des Herrenhauses der seelischen Verfassung seiner Bewohner.)Wie schon in "Plexus" geht Helfrecht auch in "Unternächte" vom Gehöft aus, das sie von ihren Großeltern geerbt hat: Wohnhaus, Scheune, Stall, Kellergewölbe sowie das Grundstück mit Bäumen und Büschen - und nicht zuletzt die Tiere, die lebenden geradeso wie die toten.





© Elena Helfrecht

Während es in "Plexus" noch um die Kontinuitäten vor allem der weiblichen Linie in der Familiengeschichte ging, hat sich "Unternächte" von autobiografischen und historisch verankerten Motiven gelöst, und dadurch Raum für Assoziationen geschaffen, die über den Kontext 'Aufwachsen am Land' hinausgehen. Was sich in "Plexus" schon angedeutet hat, wird in "Unternächte" umgesetzt: die Familiengeschichte und das landwirtschaftliche Inventar bilden nur noch die von ihrem Kontext befreiten Requisiten für Helfrechts Fantasie, der mit "Unternächte" eine ganz eigene Art vongelungen ist. Der faktische und der fiktionale Raum gehen ineinander über -(andernorts auch Raunächte) bezeichnet im traditionellen, christlich inspirierten Brauchtum in ländlichen Regionen einen Zeitraum um den Jahreswechsel. Die einen leiten den Begriff von der Kürschnerei ab und beziehen es auf, die in diesen Nächten ihr Unwesen treiben. Andere Quellen sehen den Ursprung im Brauch, den Stall durch den Pfarrer mit Weihrauch segnen zu lassen, damit das Vieh gesund bleibt. Um die Mitternacht sollen die Tiere dann in den Unternächten die menschliche Sprache sprechen und über- wer die Tiere allerdings sprechen höre, sterbe unmittelbar danach.Wie auch immer: Genau in diesem Zeitraum hat Helfrecht ihre Fotos gemacht (und selbstverständlich ohne KI, auch wenn manche "magischen" Effekte so wirken mögen). Und wie im Mythos der Unternächte selbst, verschwimmen bei ihr Realität und Sage,. In einem Foto etwa mit einem grell beleuchteten Leintuch in eisiger Nacht spielt sie auf die unschuldigen Kinder an, die starben, bevor sie die heilige Taufe empfangen konnten. Dem Aberglauben zufolge sollen in dieser Nacht keine Leintücher zum Trocknen aufgehängt bleiben, da sich sonst die Seelen der Kinder darin verfangen können.Im Gegensatz zu "Plexus", wo trotz aller Ähnlichkeit mit Sequenzen aus Träumen das dargestellte Material etwas sehr Handfestes hatte, strahlen viele Fotos in "Unternächte" etwas Leichteres, Luftigeres aus, und erinnern ein wenig an chinesische Geistergeschichten, wo der Übergang vonleicht und fließend ist, eher einen bestimmten Zustand darstellt, als eine unabänderliche Grenze.





© Martin Waldbauer, Lichtung Verlag

Wie eingangs erwähnt, dürfte es nicht lange dauern, bis "Unternächte" vergriffen ist - insofern sei den werten Leserinnen und Lesern empfohlen, so rasch wie möglich zuzugreifen.. 128 Seiten, 17 x 25 cm, Hard Cover. Verlag Void, Athen 2026, 48 Euro. ISBN 978-618-5479-52-7++++++++++++++++++++++++++Helfrecht ist das, was Sebastian Bock kürzlich in derüber den Fotografengeschrieben hat: radikal. Waldbauer ist es hingegen nicht. Wie Helfrecht hat auch Waldbauer einen Bildband herausgegeben (und die erste Auflage bereits verkauft), dessen Bildwelt im bayrischen Wald, seinen Einwohnern und Traditionen beheimatet ist. Bekannt geworden ist er durch seine Porträts, derensich alten Mittel- und Großformatkameras verdankt, deren getonte Silbergelatineabzüge auf Barytpapier gedruckt werden, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat.Ästhetisch bewegt sich Waldbauer dabei zwischen August Sander, Roger Ballens Frühwerk wie "Platteland" und Bruce Gildens großformatigen Porträts. Dazu gibt's noch, eine Dorfkirche im Nebel, eine Altbäuerin bei der Feldarbeit, und vereinzelt jüngere Leute.Obwohl die Arbeiten der Jetztzeit entstammen, kann man sich angesichts der Fotos einer Art vonhingeben. In seinen Ohrensessel gekuschelt, an einem nebeligen Herbsttag, vor sich eine Tasse honigfarbenen, grünen Tee. Übernachdenken. Den Lauf der Dinge. Gediegenes Kunsthandwerk dieser Art arbeitet immer auch mit den großen Lebensweisheiten, in dem Fall die des Bauernkalenders. Ein klassisches Coffee-Table-Book eben.



