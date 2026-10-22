Politik

Anlässlich der Wahlen in Israel schreibt der Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra und Chefdirigent der Münchner Philharmoniker Lahav Shani einen Beitrag in der SZ (der zuerst auf Hebräisch im Haaretz erschien), in dem er Netanjahu wegen seiner Verantwortung rund um den 7. Oktober indirekt zum Rücktritt auffordert und mehr Mitgefühl mit den Palästinensern einfordert. "Auch wenn es die Hamas war, die den Angriff begonnen und am 7. Oktober das brutale Massaker verübt hat, beschränken sich die Opfer des darauffolgenden Krieges nicht allein auf Israelis. Mitgefühl ist ein jüdischer Wert von tiefer historischer Bedeutung, und es ist unerlässlich, dass wir uns eine einfache Wahrheit zu Herzen nehmen: Ohne gegenseitiges Mitgefühl wird es niemals eine Lösung für den Konflikt geben. Derselbe moralische Kompass sollte auch unseren Umgang mit der ausufernden Gewalt von Siedlern im Westjordanland leiten - einer Gewalt, die eine unmissverständliche Verurteilung und ein Eingreifen erfordert, um ihr ein Ende zu setzen." Ebenso deutlich verurteilt er die antisemitische Ausschreitungen gegen Israelis auf der ganzen Welt.