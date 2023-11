"Mich überrascht dieund Politik zum Nahostkonflikt", sagt der niederländische Autor , Jurist und Historikerim Gespräch , das Peter Riesbeck anlässlich der Wahlen in den Niederlanden mit ihm geführt hat: "Ich habe große Mühe damit, dass in Deutschland Menschen, die von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen und für die Palästinenser Partei ergreifen, von der Diskussion ausgeschlossen werden. Das verengt die Debatte. (…) Das Existenzrechts Israels steht nicht zur Debatte. Aber wenn ich das als Amsterdamer sagen darf: Zur Eskalation des Konflikts hat auch Netanjahus Politik beigetragen. Ich würde sogar mit Amnesty International und Human Rights Watch vonsprechen. Deshalb müssen Israelis, die gegen dieses System angehen, auch unterstützt werden."Deutschlands Kultur ist tiefund wer die damit einhergehenden Verpflichtungen nicht erträgt, soll auswandern, schreibt der Schriftsteller auf den Bilder und Zeiten-Seiten der: "Deutschland hat eine Schuld am jüdischen Volk auf sich geladen, die nicht wiedergutzumachen ist. Und deshalb sind die, solange es beide Staaten gibt, und das wird hoffentlich noch lange sein. Das ist keine Freundschaft, das ist ein Dienst, den wir leisten müssen. Die unbestimmte Dauer dieses Dienstes führt dazu, dass manche lieber wieder den Spieß umdrehen und den Juden die Schuld für alles geben wollen. Aber wir können nicht beides haben: den Fortbestand Deutschlands und einen Schlussstrich unter die Geschichte. Wir sind in einer einmaligen Situation: Ein Volk ist verpflichtet, das Überleben eines anderen Volkes zu sichern, gerade weil seine Vorfahren versucht haben, dieses andere Volk zu vernichten.. Länder wie Frankreich, England, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, die Niederlande haben Furchtbares in Afrika, Amerika und Asien angerichtet."Der Schriftsteller bekennt in derindes offen seine, wenn es darum geht, sich mit Blick auf den Krieg in Nahost positionieren zu müssen: "In vielen deutschen Zeitungen lese ich auch, dass man sich nach dem Hamas-Terror zum israelischen Volk bekennen müsse. Ohne Wenn und Aber. Ich stimme immer sofort zu. Doch dann kommt wieder dieses, diese Vorgabe des: Ganz oft heißt es jetzt, dass man nach dem Mitgefühl für Israel 'einen Punkt' zu machen habe. Nach dem Punkt gäbe es dann nichts mehr zu sagen. Und wenn doch?? Einen nach meinem Mitgefühl für Israel und einen nach meinem Mitgefühl für die Palästinenser, die das Problem haben, dass Israel die Hamas erst gewähren ließ und sich nun offenbar auch nicht mehr ans Völkerrecht gebunden fühlt, wenn die Hamas, wie vermutet, unter dem größten Krankenhaus ihre Kommandozentrale betreibt und ebenso völkerrechtswidrig Patienten und Ärzte als Schutzschilde benutzt. Machen mich zwei Punkte nicht eher zu jemandem, der unserergerecht werden will, aber auch unserer?"Der deutsche Staat hat zu viel versäumt, meint Georg Mascolo in dermit Blick auf den: "Schneller urteilen und schneller abschieben, wenn die Antisemiten keine Deutschen sind, wird jetzt versprochen. Das klingt wie 2002, als das Land erschreckt auf ein Foto schaute, auf dem ein Vater seinem fünfjährigen Kind auf einer Anti-Israel-Demonstration die Papp-Attrappe eines Sprengstoffgürtels umgehängt hatte. Es dauerte zwei Jahre, bis ein Urteil, auf Bewährung, verhängt wurde. Der Generalstaatsanwalt in Celle beklagte - das war übrigens in diesem September -, dass so viele der Verfahren einfach eingestellt würden. Was bei Hass und Hetze nicht unüblich und beibesonders falsch ist. Für entschiedenes Handeln braucht es meistens gar keine neuen Gesetze. Es braucht den."Ebenfalls in derwarnt die Soziologinmit Blick auf die antisemitischen Ausschreitungen auf deutschen Straßen davor,zu stellen: "Wie verbreitet dieser Generalverdacht bereits ist, belegen die Zahlen einer bisher unveröffentlichten Auswertung des 'Religionsmonitors 2023' der Bertelsmann-Stiftung. Demnach sind 54 Prozent der Nicht-Muslime in Deutschland der Meinung, der Islam sei 'in erster Linie' eine. 73 Prozent glauben, islamistische Terroristen fänden starken Rückhalt im Islam. 57 Prozent sind überzeugt, der Islam rufe zur Gewalt auf. Solche Zahlen sind für die große Mehrheit der deutschen Muslime überaus. Sie verstärken ihr Gefühl, ausgegrenzt und 'Opfer' zu sein. Wenn nun einemuslimischer Glaubensformeln diskutiert wird, befeuert das die islamistische Behauptung, Musliminnen, Muslime und ihr Glaube würden in den westlichen Gesellschaften nicht als gleichwertig behandelt. Die Einzigen, denen ein solches Verbot nutzt, wären die.""Wir sehen derzeit Antisemitismus, wie wir ihn seit diesernie wieder erlebt haben", sagt der schwedische Antisemitismus-Experteim-Gespräch: "25 bis 30 Prozent aller Schulklassen in Schweden besuchen heute allein die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Das sind enorm viele! Auch in Deutschland ist die Erinnerungskultur ja sehr ausgeprägt und Teil des Lehrplans. Aber was damals passiert ist, verstehen immer weniger. Für viele besteht die Lehre aus dem Holocaust darin, dass maneinstehen muss. Antisemitismus wird dabei nur als historisches Problem erfasst. So werden Muslime und Minderheiten in den Augen junger Leute schnell- auch der Israelis. Dabei darf man sich wenig Illusionen machen: Sie sagen Zionismus, aber es geht gegen Jüdinnen und Juden."Aufärgert sich Alan Posener über die, der Erdogan bei dessen Berlin-Besuch einfach gewähren ließ. Erdogan konnte "im Bundeskanzleramt, Israel habe Gaza dem Erdboden gleich gemacht,, Moscheen und Kirchen zerbombt; unwidersprochen erklären, Israel und die Hamas könne man nicht vergleichen - nicht, weil Israel ein Rechtsstaat sei, der sich verteidigt, die Hamas aber eine Terrortruppe, sondern weil Israel eine Atommacht sei; unwidersprochen behaupten, es gebe zwar an die 200 israelische Geiseln der Hamas, dafür aber einin Israel - gemeint sind verurteilte Terroristen; unwidersprochen andeuten, Deutschland unterstütze Israel nur wegen seiner historischen Schuld - 'aber wir haben keine Schuld'."In der erinnert die Osteuropahistorikerinan die, die vor zehn Jahren in derbegannen: "Als die Ukrainer am 21. November 2013 auf den Maidan gingen, erwartete niemand, dort zu sterben. Aber Ende Januar, nachdem die ersten Demonstranten von der Polizei erschossen worden waren, war eine existenzielle Veränderung spürbar. Die Qualität der Zeitlichkeit selbst veränderte sich. Die Menschen verloren das, für Tag und Nacht. In Kyjiw schlief niemand mehr. Eine kritische Masse von Menschen hatte eine Entscheidung getroffen: Sie waren bereit, dort zu sterben, wenn es sein musste. Dies war der Moment - so glaubt der Kunstkurator und Maidan-Aktivist Vasyl Cherepanyn -, in dem die ukrainische Gesellschaft, wie sie heute existiert, geboren wurde. Im Februar 2014 gipfelte die Spannung des Maidans in einem Massaker, das Scharfschützen anrichteten. Etwa hundert Demonstranten starben." In derberichtet der Psychosomatikerderweil von den Traumata, die der Krieg in der Ukraine bisher hinterlassen hat.