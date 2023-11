Jüdische wie nicht-jüdische Stimmen, die sich nicht bedingungslos an die Seite der israelischen Regierung stellen, sollen in Deutschland "werden", sagt, die derzeit fast täglich Interviews gibt, im-Gespräch mit Sonja Zekri: "Inzwischen empfinde ich es als Furcht einflößend, wie stark dieStimmung macht gegen die, die für Frieden und nicht für die Zerstörung Gazas sind. Wir müssen darüber reden, ob es schon Repressalien sind, was viele erleben, Juden, die sich für eine friedliche Koexistenz starkmachen oder die eine starkehaben, kleine Leute wie ein Museumsführer oder etablierte Künstler, die nicht ausstellen oderdürfen. Preisverleihungen an palästinensische Autoren und Autorinnen werden verschoben. Ich habe jüdische Freunde, die Kinder von Holocaust-Überlebenden sind, und sie empfinden es als, wenn die offizielle jüdische Gemeinde es schafft, ihre Aufträge zu sabotieren oder ihnen Bühnen wegzunehmen. Mir scheint,, aber nur die, die ihre etablierte Rolle spielen." Und weiter: "Deutschland brauchte Israel für die Konstruktion einer neuen Identität."Im Gespräch mit Markus Feldenkirchen hatte Feldman gar davon gesprochen, als Jüdin, die Israel kritisiert, von Juden, deutschen Konvertiten und von deutschen Antisemitismus-Beauftragtenzu werden. In derfragt Alan Posener: "Muss sie Angst haben, wenn sie vor die Tür geht, dass dort ein Antisemitismus-Beauftragter steht und sie zusammenschlägt?an ihre Tür? Rotten sich deutsche Juden zusammen, um einvom Jordan bis zum Mittelmeer und hierzulande die Herrschaft des Rabbinats zu fordern? Klopfen Polizisten im Morgengrauen an Feldmans Tür, weil sie den Zentralrat nicht mag?"Derhabe seinelängst verspielt, sagt der in Jerusalem lebende palästinensische Philosophim-Gespräch: "Ständig werden andere Länder, aber wenn es um Israel geht, dann ist der Schutz der Bevölkerung in Gaza auf einmal weniger wichtig als das israelische Recht auf Selbstverteidigung. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit interessiert im Westen gefühlt kaum jemanden." Gefragt, ob den Palästinensern Selbstkritik fehle, antwortet er: "Als Palästinensern fehlt uns die politische Einheit, das ist unser Problem, ich weiß. Und ja,. Wissen Sie,zur Wahrheit gehört eben auch, dass Benjamin Netanjahu die Hamas jahrelang unterstützt hat, weil er glaubte, dass dies der beste Weg sei, um die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Israels jetzige rechte Regierung will keine einheitliche palästinensische Bewegung, dabei wäre das gut, um endlich den Friedensprozess anzustoßen.""Ein russischerwürde das, wie wir sie kennen, einläuten", warnen die Politologenundauf: "Die Ukraine würde dann ein permanenterbleiben. Die Streitkräfte der Ukraine würden ihren Kampf gegen die russischen Invasoren fortsetzen, entweder regulär oder als Partisanen, im Untergrund und mit. Ständige Angriffe und Anschläge würden den Krieg auf einer anderen Ebene weiterführen, während Russland mitund Folter die Gewalt in den besetzten Gebieten fortsetzen würde. Sowohl die von Russland okkupierten Gebiete als auch die Restukraine wären dauerhaft instabil. Mehr und mehr Ukrainer und Ukrainerinnen würden das Land verlassen. Die einen, weil sie in den Russland zugeschlagenen Gebieten nicht leben wollen und aufgrund der russischen Repression, die zu erwarten ist, nicht leben können, die anderen, weil eine Restukraine, die sich noch immer im Krieg befindet, für Erwachsene und Kinder keine Lebensperspektive bietet. … Auch eine rasche Entwicklung undwürde wahrscheinlicher. Europa würde auf Jahre von einem beidseitig atomar bewaffneten Dauerkonflikt dominiert."In derresümiertein Interview, das der russische Bloggermit, zwei patriotische russische Showgrößen, die Russlandsverbreiten, geführt hat. Und die wird zunehmend absurder: "Statistiken zufolge sind 66 Prozent der Bevölkerung Russlands orthodox, die Anhängerschaft des russischen Patriarchen Kyrill ist im Allgemeinen groß. Seit Beginn der Großinvasion verbreitet sie unter Gläubigen eineund Imperialismus, multipliziert mit. Auch eine Kombination von religiösen und kommunistischen Symbolen ist inzwischen gang und gäbe. Geistliche weihen, den obersten Religionsvernichter, mit den Worten 'Christus ist auferstanden' und behaupten, Stalins Repressionen habe der Kirche viele Märtyrer beschert. Einen Höhepunkt erreichte die kirchliche Rhetorik mit der Forderung nach '', wobei zugleich sämtliche Mittel, einschließlich der Apokalypse, den Zweck heiligen. Diese Ideen vertraten auch die Gäste von Dud.""2024 wird das", warntebei den 54. Römerberggesprächen in Frankfurt, die zwar den optimistischen Titel "Vom aufhaltsamen Aufstieg des Rechtsextremismus" trugen, aber eher Anlass zur Sorge gaben, wie Miguel de la Riva in derberichtet: "Propaganda fällt in der Gesellschaft auf einen immer fruchtbareren Boden, wie der Sozialpsychologe- eine der Autoren der "Mitte-Studie" der Friedrich-Ebert-Stiftung - und die Radikalisierungsforscherin Hanna Pfeifer zeigten. Denn die Daten ließen auf ein eklatantes' schließen, in der sich extremistische Einstellungen immer mehr ausbreiteten." In der schreibt Sylvia Staude.Viele europäische Regierungen denken derzeit über neue Methoden nach, um Asylverfahren in Drittstaaten zu verlegen - damit wecken sie Erwartungen, "die nicht erfüllt werden können, und verkennen vor allem die Interessen der Herkunfts- und Transitstaaten", schreiben der Politikberaterund der Politikwissenschaftlerin der. Dabei blieben außerdem viele Fragen, inwiefern sich dieses Verfahren mit dem Völkerrecht vereinbaren ließe. "Letztlich werden nur international bewährte Konzepte wie 'Protection in the Region' zum Erfolg führen: Schutz, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen durch internationale Organisationen (z. B. UNHCR) in Nachbarstaaten von Ländern mit Konflikten führen dazu, dass weniger Schutzbedürftige sich auf lebensgefährliche Reisen begeben. Das bedingt(...) und verlangt von den Zielländern Europas eine viel grössere Unterstützung dieser Staaten, aber auch der internationalen Organisationen. (...) Ein Vorteil des bewährten 'Protection in the Region'-Konzepts besteht auch darin, dass ein rechtlicher Rahmen und faire Standards bereits bestehen."