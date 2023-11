In erklärt der israelische Rechtswissenschaftler, wie sehr sichseit den frühen 1990er Jahren brauchten und unterstützten: "Diehaben das Osloer Abkommen von 1993 untergraben, Israelis und Palästinenser gegeneinander aufgebracht und schließlich auch zur Ermordung von Premierminister Jitzchak Rabin durch einen rechtsextremen israelischen Studenten (November 1995) geführt. 1996 trug die Hamas mit einer verheerenden Serie von Anschlägenüber Rabins Nachfolger Schimon Peres bei. Letztendlich war das inoffizielle Bündnis zwischen Netanjahu und der Hamas eines der erfolgreichsten und menschlich katastrophalsten politischen Unternehmen im Nahen Osten. Durch eine Wendung des Schicksals oder vielmehr durch ihre schicksalhafte Verstrickung könnte die Hamas, die Netanjahu ans Ruder gebracht hat, auch sein Untergang sein, und hoffentlich auch ihr eigener Untergang.""Warum ist den jungen arabischen Muslimen, die die unterdrückten Palästinenser als ihre Brüder bezeichnen, das Schicksal der Uiguren und Rohingyas so gleichgültig?", fragt der französische Philosophim-Gespräch: "Weil den Palästinensern Juden gegenüberstehen. Warum werden an amerikanischen Universitäten ganz bewusst die Fotos von Geiseln der Hamas oder des islamistischen Dschihad zerrissen? Warum ist die Universität Jean-Jaurès in Toulouse voller Graffitis, auf denen man lesen kann: 'Gaza expandiert, die Dekolonialisierung hat begonnen' oder 'Ruhm den Jugendlichen in Gaza'? Weil wir - wie es Octavio Paz, der mexikanische Literaturnobelpreisträger von 1990 es einmal beschrieb - die, die in unseren Gesellschaften einen ständigen Dialog mit sich selbst aufrechterhielt,haben und stattdessen einem Hass auf unsere eigene Welt verfallen sind. Der, der an die Stelle dergetreten ist, sieht imund im erobernden Israel den Inbegriff dieses Bösen. Groß-Israel ist eine gefährliche Idee, doch man braucht nur einen Blick auf eine Karte zu werfen, um festzustellen, dass es auch eine verschwindend kleine Realität darstellt.""Angenommen, nur mal angenommen, die Idee eines palästinensischen Staates 'from the river to the sea' würde verwirklicht, so wäre das der '", schreibt Henryk Broder ebenfalls in der: "Organisiert von den Nachkommen des Großmufti von Jerusalem,, eines Freundes, Gönners und Verbündeten von. Wer meint, eine solche Option wäre Panikmache, der sollte kurz überlegen, ob er jemals mit etwas gerechnet hat, das dem Massaker vom 7. Oktober auch nur nahekäme. Die lustvolle Bestialität des Mordens zeigt, dass die Jihadisten sehr wohl in der Lage sind, das Erbe der Nazis anzutreten. Da bietet auch das Festhalten an der 'keine Garantie dafür, dass sich die Geschichte nicht doch wiederholt. An einem anderen Ort, mit anderen Akteuren, aber mit den gleichen Opfern.""Wer anderen dasabspricht, hat", sagt Hamburgs Kultursenatorim-Gespräch: "Daher ist dieser Jubel unerträglich und menschenverachtend. Wer Gewaltverbrechen verherrlicht, macht sich übrigens auch strafbar. Die offene Gesellschaft darf nicht tolerieren, was gegen ihre Grundlagen verstößt. Antisemitismus, egal aus welcher Ecke, darf nicht geduldet werden. Ich erwarte, dass wir hier alle miteinander klar sind und dass der Staat dienutzt. Wer glaubt, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben und gleichzeitig die Werte des Grundgesetzes ablehnen kann, der irrt. Ohne Angst verschieden sein zu können, gilt für alle. (…) Wer dagegen den Mord an Juden feiert, handelt nicht nur antisemitisch, sondern tritt auch die Idee einer offenen Gesellschaft mit Füßen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir, ohne uns in einen Kampf der Kulturen zu begeben."Derwolltekein Interview geben, als jüdische Antizionistin werde sie in Deutschland wie "Freiwild" behandelt, klagte sie. ( Unser Resümee ). Für diemacht Butler heute aber eine Ausnahme, das von Michael Hesse geführte Gespräch wird eingeleitet mit der Bemerkung, dass "ihre Position, … genau wie die der anderen Interviewpartner:innenwiedergibt". Sie verurteilt die Anschläge der Hamas, wirft Israel zugleich "Völkermord" vor und plädiert einmal mehr dafür, den Kontext des Massakers zu betrachten: "In der Tat müssten wir, die Nakba, den Verrat an den Palästinensern durch das Oslo-Abkommen, die Geschichte der Bombardierungen des Gazastreifens und die Gewalt der Siedler gegen palästinensische Dörfer. Jetzt, wo ich diese Liste anbiete, könnte man sagen: Siehst du, Butler rechtfertigt die Gewalt, aber nein, ich versuche, eine Geschichte zu kontextualisieren, die nicht am 7. Oktober beginnt. Wenn wir wissen wollen, wer für den 7. Oktober verantwortlich ist, dann nennen wir die Hamas. Wenn wir wissen wollen, was die Gewalt in der Region reproduziert, um der Gewalt endgültig Einhalt zu gebieten, dann müssen wir mit den Historikern zusammenarbeiten, umdurch die politischen Zionisten, die Bedingungen, unter denen der Staat Israel gegründet wurde, und die Geschichte der Enteignung, Entrechtung, Inhaftierung, Belagerung und Bombardierung zu verstehen. Wenn wir Frieden für die Region und eine Zukunft anstreben, in der alle Bewohner des Landes unter Bedingungen der Gleichheit und Freiheit leben, dann müssen wir gemeinsam neu darüber nachdenken, wie sich Staatsgebilde im Laufe der Zeit verändern können und sollten."