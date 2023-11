In dergratuliert Dietmar Dathzum 70. Geburtstag. Der Comicmeister , der die Welt der Comics seit den Achtzigern wie kein zweiter geprägt hat, ist seit einigen Jahren vor allem als Schriftsteller tätig und in Deutschland auch weiterhin von breiteren Kreisen noch zu entdecken. Seit er sich von Comics abgewendet hat, ist "Moore nebenbei eingeworden, mit Prosa von Versqualitäten, erstmals zur geschichtsübergreifenden Beschwörung von Vergangenheit und Ewigkeit seiner Heimat Northampton eingesetzt in 'Voice of The Fire' (1996), ausspekuliert zum kontrapunktisch perfekt durchkomponiertendann in Gestalt von 'Jerusalem' (2016) - Satz für Satz, vom Entzücken am 'fairy-fungus' (Feenpilzchen) bis zum Entsetzen übers Erlöschen der Sterne ("... Arcturus and Algol either snuffed like candles or else relocated by a constantly expanding universe to somewhere out beyond...", denn allem, was es gibt, droht immer und überall 'the death of day', das Nichtsein)." Moores Roman "Jerusalem" , sein Opus Magnum, in dem er sich in Joyce'schem Ausmaß seiner Heimatstadt Northampton widmet, kündigt der junge Carcosa-Verlag für Herbst 2024 auf Deutsch an.Auch die französische Schriftstellerin harrt in Deutschland noch einer größeren Entdeckung. In ihrem Heimatland ist sie voll etabliert, Teil der Prix-Goncourt-Jury und zählt zu den Vorreiterinnen der, auch wenn sie diese Zuweisung ablehnt, wie wir aus Elena Witzecks-Porträt erfahren. "Andere hätten ihr das Etikett verpasst. Damals schon, so erinnert sie sich, habe die Autofiktion schlechte Presse bekommen, wurde wie später in Deutschland als selbstbezogen und konformistisch abgetan. Die Tatsache, dass alle Autoren auf persönliches Erleben, ihre eigene Erfahrung zurückgreifen, sei dabei völlig außer Acht gelassen worden. 'Das sind Romane', sagt Laurens, 'ihre Handlung korrespondiert nicht exakt mit der Realität. Sie haben ihre eigene Temporalität,.' In Amerika fordern Bestsellerautorinnen wie Jeannette Walls heute totale Ehrlichkeit beim Schreiben ein und stellen die Überzeugungskraft von ausgedachten Geschichten infrage. In Frankreich haben jene Romane, die man der Autofiktion zuordnet, oft eine sinnliche Komponente, einen spielerischen Anteil. '' nennt Camille Laurens es: aus einer vorhandenen Basis etwas Neues schaffen. Ist Erinnerung nicht sowieso immer?"Weitere Artikel: Barbara Machui führt in "Bilder und Zeiten" derdurch Leben und Werk der schwarzen Schriftstellerin, deren "avantgardistische lyrisch-surreale Texte" sich aktuell mit der vor kurzem veröffentlichten Essaysammlung "Die große Maskerade" wiederentdecken lassen. In seinem neuen, eben auf Spanisch erschienenen Roman "Le dedico mi silencio" (der wohl auch sein letzter sein wird) erzähltvon der "Bedeutung der" für Peru, verrät Michi Strausfeld in der. In dersorgt sich Andreas Platthaus um den Fortbestand des unter Sparzwang ächzenden im brandenburgischen Rheinsberg . Marcus Müntefering spricht für denmit der Krimiautorin erinnert sich in derdaran, wie er sich einst seine Übersetzungen vonin persönlichen Lesungen abnehmen ließ. Für diehat Peter Geimerneue, auf deutschsprachige Literatur spezialisierte Buchhandlung in Paris besucht. Für "Bilder und Zeiten" derporträtiert Tilman Spreckelsen den immens erfolgreichen Jugendbuchautor Marion Löhndorf schreibt in dereinen Nachruf auf die britische Schriftstellerin , an die auch Sigrid Löffler im Gespräch mitBesprochen werden unter anderem"Die Regeln des Spiels" ( taz ),"Der Komet" ( FR ),Essay "Der Preis unserer Freiheit" ( FR ),"Kleine Kratzer" ( taz ),"Torero, ich hab Angst" () und"Risse" ().