Der parteiloseist Landrat in Mittelsachsen und hat es in seinem Kreis Augustusburg geschafft, dassso gut wie keine Rolle spielt. Das einzige Rezept ist für ihn nicht Ausgrenzung, sondern sagt er im Gespräch mit Gareth Joswig von der: "Natürlich ist eine Brandmauer wichtig, aber sie funktioniert nicht da, wo die AfD schon zweitstärkste Kraft im Kreistag ist oder den Landrat stellt. Wir haben schon viel Land verloren,. Wir müssen inhaltlich dagegenhalten: Wenn jemand von der AfD im Kreistag am Mikro vom Leder zieht, bin ich der Nächste, der da steht und dagegenhält. Wir haben dieund tun uns keinen Gefallen, wenn wir dieses gesellschaftliche Problem nicht angehen." Hier kann man sehen, wie Neubauer auf Youtube gegen die AfD argumentiert. In einem längeren Betrag untersucht Joswig außerdem die Kluft zwischen Diskurs und Realität in der AfD.attackiert in derneben anderen eine Studie, die der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, in Auftrag gab und die zu dem wenig überraschenden Ergebnis kam, dassin den Neuen Ländern besonders groß seien. Aber Knabe findet die Fragen und Interpretationen der Studie suggestiv: "Nur diejenigen, die mit der Politik der Bundesregierung im Großen und Ganzen zufrieden waren, erhielten das Prädikat ''. Alle anderen müssten sich als "verdrossene Populisten", "angepasste Skeptiker" und "kleinbürgerlich-konservative Menschen" bezeichnen lassen. Antworten für denliefert Knabe nicht, es sei nur nicht so dramatisch wie behauptet: Dem jüngsten "-Deutschlandtrend" sei zu entnehmen, "dass nur 32 Prozent der AfD-Wähler von der Partei 'überzeugt' sind. Die große Mehrheit - 67 Prozent - ist ''. Ihre Wahlentscheidung begründen sie zuerst mit der Migrationspolitik (65 Prozent), dann mit der Energiepolitik (47 Prozent) und schließlich mit der Wirtschaftspolitik (43 Prozent). Alle Themen weisen darauf hin, dass es eher um herausfordernde Probleme geht als um 'nicht salonfähige Positionen'."Der Sozialforscher, 79, hat in dernoch eine andere Antwort:ist schuld am Erfolg der AfD, hat er in einer Studie herausgefunden: "Millionen von Menschen hatten während der Pandemie das Gefühl, das eigene Leben nicht gestalten zu können. Das hat einehinterlassen, die immer noch nachwirkt. Ausbildung und Berufskarrieren konnten nicht wie geplant fortgesetzt werden, der Aufbau von Bindungen und sozialen Beziehungen war gestört, der souveräne Umgang mit Konsum-, Wirtschafts- und Medienangeboten blockiert, soziales und politisches Engagement wurde ausgebremst."