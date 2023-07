Zeit online, Screenshot. Die Präsentation des Wolff-Textes bei Zeit online wirkte, als würde hier eine Geschichte aus dem "Leben"-Ressort angekündigt, in der jemand erzählt, wie er mit dreißig entdeckte, dass er in Wirklichkeit adoptiert ist. Der Name des Autors fehlte in der Präsentation. Immerhin scheint der Text jetzt online freigeschaltet zu sein. Die älteren Texte Wolffs werden bei Zeit online inzwischen mit einem Vermerk versehen: "Der Autor hat im Jahr 2023... seine Familiengeschichte recherchiert. Aus seinen Nachforschungen geht hervor, dass er nicht aus einer jüdischen Familie stammt."

Der Text, in dem er behauptet , sich über seine Herkunft getäuscht zu haben (unsere Resümees ), betreibt eine "Entpolitisierung seines Betrugs ", schreibt Tom Uhlig in der. Auch die Umstände seiner Publikation beiseien problematisch: "Üblicherweise wird, ihren Fall selbst in der Öffentlichkeit auszubreiten. Weder Claas Relotius noch Wolfgang Seibert, der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde von Pinneberg, der seine jüdische Abstammung erfunden hatte, konnten ihre Sicht der Dinge über einausbreiten, nachdem sie aufgeflogen waren. Wolffs neuer Essay wirkt wie eine Fortsetzung des um seine Identität kreisenden Essays von 2021. Eine Entschuldigung findet sich in ihm nicht."Auch Ralf Balke fragt sich in der, warum die Zeit Wolff nochmal gut 50.000 Zeichen gab, um sich aus der eigenen Geschichte herauszuschwurbeln: "All das wirft Fragen auf, und zwar die nach einer, denen man einen Autor präsentiert hat und weiterhin präsentiert, der erwiesenermaßen ein Scharlatan und Betrüger ist."taz-Redakteurin Erica Zingher, die Wolff "aus dem Internnet" kannte, fühlt sich auch, will aber den Fokus weiten: "Ich habe immer geglaubt, dass da ein Jude spricht... Eine Aufarbeitung ist sinnvoll. Sich an seiner Personhingegen nicht. Entscheidender scheint mir,, die Verkommenheit gesellschaftlicher Debatten über jüdisches Leben und Antisemitismus, über Gedenkkultur und Israel, über die Frage, wer wie dazu sprechen und kritisieren darf, kritisch zu hinterfragen."Dienimmt das Bekenntnis Fabian Wolffs jetzt ebenfalls zur Kenntnis. Paul Ingendaay kommentiert: "Seine mit achtzehn Jahren angenommene Überzeugung, er sei jüdisch, beruht, vorsichtig gesagt, auf. Sie fünfzehn Jahre lang nicht überprüft zu haben, sondern auf dem jüdischen Ticket zu reisen war eine, die mit den Jahren wohl zur zweiten Haut wurde."Der FDP-Abgeordnetegehört zu den Politikern, die die BDS-Resolution des Bundestags angstoßen haben. In der wendet er sich gegen die Behauptung Politologin, der Beschluss sei auf Druck Israels zustande gekommen (unsere Resümees ). Müller-Rosentritt bezeichnet das als "der Abgeordneten, die im Mai 2019 mit einer breiten Mehrheit von CDU/CSU, SPD, FDP und in weiten Teilen auch der Grünen der BDS-Resolution zugestimmt haben... Auch wenn es sich einige offenbar nicht vorstellen können: Frei gewählte Abgeordnete können sichund voller Überzeugung gegen Antisemitismus und Israelhass aussprechen. Als Mitinitiator dieses und weiterer Anträge habe ich niemals im Auftrag irgendeiner Institution geschweige denn eines Staates gehandelt."