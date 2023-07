Der Sängerist im gesegneten Alter von 96 Jahren gestorben. Die Nachrufe sind äußerst liebevoll: "Hin und wieder stirbt ein Popstar, der Spuren in der eigenen Biografie hinterlassen hat, die sehr viel tiefer gehen als nur eine hübsche Sommeranekdote", schreibt Andrian Kreye in der. "Tony Bennett zum Beispiel, der in den glücklichen Jahren in Brooklyn in den Metzgerläden, den Trattorien und Bars der Nachbarschaft so etwas wie derwar, ein Tröster und Philosoph für den Alltag. Und für den man eigentlich immer viel zu jung war, auch wenn man heute schon alt ist. Seine erste große Zeit hatte er in den Fünfzigerjahren, als er mit Showtunes und Hits wie 'Because of You', 'Blue Velvet' oder 'Rags to Riches' Heerscharen amerikanischer Teenagerkonnte. Bennett rückte damals in die erste Liga der Sänger auf, die damals von Frank Sinatra und Dean Martin angeführt wurde. Weswegen ihm sein Produzent Mitch Miller den Rat gab: 'Versuch nicht, wie Sinatra zu sein.' Bennett hielt sich sein Leben lang daran. Sinatra hatte die Coolness in den Pop gebracht. Bennett brachte. Das passte auch sehr viel besser zu ihm."Hier singt er im Konzert 1991 "Fly me to the moon":Im erinnert sich Gunda Bartels an einvor zehn Jahren im Berliner Admiralspalast. Das Publikum war bunt gemischt: "der Showlegende, die einer der letzten Überlebenden der klassischen US-Entertainerkultur war. Auch wenn es sein stets leicht angerautes, schmeichelndes Timbre nie ganz mit dem sonoren Bariton von Frank Sinatra aufnehmen konnte. Und die Jungen, die Tony Bennett cool fanden, weil er mitin den 2010er Jahren die Alben 'Cheek To Cheek' und 'Love For Sale' aufnahm. Und zuvor schon Duette mitundsang, was ebenso für Tony Bennetts Neugier auf andere Künstler wie für sein Gespür spricht, sich ein neues Publikum zu erobern." Auch Holger Kreitling erinnert sich in deran ein Konzert: "Ich war Mitte der 90er-Jahre bei seinem allerersten Konzert in Berlin. Imtrat er auf, tolle Akustik, die Leute hatte sich fein gemacht,und rauchten, als sei das Las Vegas. Bennett riss das Publikum mit, selbst die unentschlossenen. Man kann einen Fernsehmitschnitt im Internet finden. Er lobte den Saal und bat, ihn unbedingt zu erhalten, es solle 'keine Versicherung oder so' dort einziehen. Am Ende legte er das Mikrofon weg und sang alleine. 'Fly me to the moon, Let me play among the stars.' Nie habe ich vorher oder nachher so eine Stimme gehört,des Hauses." weitere Nachrufe von Ueli Bernays, der ahnt, dass "die Gesangskunst profitiert, wenn sie mitvorgetragen wird", in der NZZ und Jan Wiele in derUnd hier noch sein Konzert aus der Royal Festival Hall 1974:Weitere Artikel: Reinhard J. Brembeck berichtet in dervon der Eröffnung der Salzburger Festspiele mit drei wunderbaren Werken geistlicher Musik. In derschreibt der Schauspieler und Springsteen-Fan Johannes von Bülow über sein erstes. Ambros Waibel kann es in der nicht fassen , dass es immer nochgibt: "Wie Kinder" kommen sie ihm vor, "die einfach nicht glauben wollen, dass Papi Mami schlägt, weil ja noch kein Urteil gesprochen ist, das sie in ihrerund emotionalen Abhängigkeit selbst nicht zu fällen in der Lage sind." Jungejunge. Anastasia Tikhomirova berichtet in dervom Telekom Electronic Beats Festival in Ulcinj, Montenegro. Gunnar Meinhardt lässt sich für dievon "Jahrhundertweitspringer"(76) erzählen, warum er jetzt HipHop macht. Thomas Morawitzky war für diebeim Rockfestival Zappanale in Bad Doberan in MeckPomm.Besprochen werdenElektronikalbum "Love Hallucination" ( taz ), ein Konzert vonundbeim Rheingau Musikfestival ( FR ),neues Album "The Ballad of Darren" (