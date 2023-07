Kann es derzeit einen aktuelleren Film geben als"Oppenheimer" über den "Vater der Atombombe", fragt Hanns Georg-Rodek in der. Nein, aber Rodek denkt nicht an die atomare Bedrohung durch Russland, sondern an die: "Möglicherweise erleben wir gerade einen': Auch die Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Menschheit, wie wir sie kennen, auszulöschen. Parallelen drängen sich auf: eine Gruppe von Kybernetikern, die eine Waffe ( jawohl, Waffe!) von ungeahntem Potenzial entwickelt, ein machtvoller Auftraggeber (die TechKonzern-Elite, aufmerksam beobachtet vom Militär), eine für Bürger völlig undurchschaubare Technologie, die ihre Wirkweise (sprich: Algorithmisierung) als Staatsgeheimnis betrachtet."Aber wie ist denn nun der Film, der mit üppigem (männlichen) Ensemble auftritt und vier Zeitebenenen, darunter Oppenheimers Zeit in Cambridge, seine Rolle als Organisator des US-Atombombenprogramms im Zweiten Weltkrieg und das Verhör wegen Spionageverdacht im Jahr 1954, verschachtelt? "Es ist, und bald springt Nolan mühelos von einer Ebene in die andere, und es steht immer im Dienst der Geschichte, die Sprünge in Vergangenheit und Zukunft verbrämen das Verständnis nicht (wie oft bei Nolan), sondern erklären und kommentieren und tragen zu dem rasanten Tempo eines faszinierenden Films bei", so Rodek. Der Film setzt Energien frei, "wie man es von der Filmkunst fast nicht mehr erwartet hat", versichert ein begeisterter Andreas Schreiner in der: "Intelligente Filme von größerem Kaliber macht gegenwärtig keiner.""Wer folgen kann, hat den Test bestanden;", warnt Dietmar Dath in der: Nolan nimmt "ernst, nicht als, und gesellt ihr mit höchster visueller Akkuratesse noch eine andere Schicksalsmacht hinzu: die physikalische Wirklichkeit. Leerraum, schwarze Löcher, Bogenblitze, Teilchendetektorspuren in der Nebelkammer - und dazu eine Klangregie, vor derdarf: Geigerzählerknacksen, das Trampeln einer Hörerschaft, das zur marschierenden Armee wird und zum Donner einer Detonation."-Kritiker Tobias Kniebe hat sich dagegen kolossal gelangweilt: Er "geht einfach nicht richtig los", stöhnt er: ", teilweise fast unverständliche Dialoge, gänzlich unklare Ziele der Beteiligten, zugekleistert noch dazu mit permanent dräuender Musiksoße - schon rein handwerklich ist der erste Teil des Films ein Totalausfall. (…) Schlimmer noch als die Hetze und das Bürokratengeraune und die Bilder der Bürokratenräume, für die man nun wirklich keine Imax-Kameras braucht, ist aber die Grundfragestellung des Films, die sich daraus ergibt: War Oppenheimer? Ziemlich sicher sogar. Und ist ihm deshalb im Nachkriegsamerika großes Unrecht widerfahren? Nun ja, also …" Weitere Besprechungen in Berliner Zeitung Tagesspiegel und Standard. Von Oppenheimer zumder Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood: "Es geht um den Berufsstand Schauspieler", erklärt, Mitglied der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild, im-Gespräch: "Eigentlich ist es uninteressant, auszuführen, wie wir zu dem kommen, was ihr alle anschaut. Also erklären zu müssen, dass wir ja auch Arbeiter sind. Etwa wenn es um diegeht. Ein Schauspieler muss in den USAverdienen, um über die Gewerkschaft krankenversichert zu sein. Das ist für viele nur durch diese Honorare erreichbar. Und wenn man mit denkeine gerechte Lösung findet, weil sie sich nicht in die Karten schauen lassen wollen, dann ist das ein Problem."Besprochen werden außerdem"Barbie" ("Das wirklich große Kino bei 'Barbie' ist der absolut lockere, lustige, massentaugliche Ton", meint Aurelie von Blazekovich in der) und"The Last Samurai" ().